英特尔初代酷睿 Ultra 处理器爆料：128EU 核显达 2.2GHz，计算性能超 AMD 780M

IT之家 7 月 11 日消息，UP 主“金猪升级包”今日曝光一款 EV QS 版本的酷睿 Ultra 处理器规格。

如上所示，这款处理器拥有 6P 核 + 8E 核 + 2LPE 核规格，大核心可达 4.8GHz 可配置 TDP 范围为 20-65W。核显为 128EU，频率可达 2.2GHz。

据外媒 VideoCardz 的报道，128EU 规格即 1024 个着色单元（FP32 核心），在 2.2 GHz 频率下可产生 4.5 TFLOPS 的单精度计算能力，比 AMD 的 Radeon 780M 核显提高了 5%。

此外，该博主预测 Ultra 9 旗舰型号的 CPU 频率可达 5GHz。

据IT之家此前报道，爆料人“摩尔定律已死”现已曝光酷睿 Ultra 处理器的阵容：

如上图所示，英特尔即将推出的酷睿 Ultra 1 代处理器包括 7W-45W 型号，55W 型号则是酷睿 14 代，也即 13代酷睿 HX 处理器的小升级版，最高 8 大核 + 16 小核，核显依旧是 32EU。

酷睿 Ultra 1 代处理器的型号汇总：

7W 处理器为 1 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

9W 处理器为 2 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

15W 处理器为 4 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

28W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

45W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

核显方面，英特尔将这款核显称为低功耗 GPU 的“新飞跃”，其采用了全新的低功耗图形 IP，比上代增加 33% 的图形核心，功耗和芯片面积效率优化，支持完整的 DX12 Ultimate API。

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