英特尔锐炫独显 Battlemage 将升级第二代 Xe² HPG 高性能架构，拥有 256 位 GDDR6X 显存

IT之家 7 月 11 日消息，根据多方爆料，我们终于对即将到来的英特尔 Battlemage 锐炫 GPU 有了一定了解。以旗舰 sku BMG-G10 为例，其规格为：

Xe² HPG 架构

56 个 Xe 核心

448 XVE（EU）

每个 XVE 有 2 个着色器

112MB Adamantine 缓存

16GB 256bit GDDR6X 显存

最高 225W

将于 2024 年第 2 季度推出

其他方面，Battlemage 系列将采用改进的光线追踪加速、微架构改进和基于机器学习的“下一代”渲染技术。

除了 G10 之外，还有两种尺寸的 G21 GPU，最高 TDP 仅 150W，但目前还不是很确定。不过，@Moore's Law Is Dead 之前也提到，高端配置 (BMG-G10) 可能会被取消。

根据 LinkIn 上一位 Intel GPU 工程师的资料中泄露的信息，今年的 Meteor Lake、明年的 Arrow Lake 核显将升级 Xe LPG 架构；而 Battlemage 独立显卡自然升级第二代 Xe² HPG 高性能架构；Lunar Lake 则会将纳入新一代核显，同样升级为 Xe² LPG 架构。

再往后，英特尔还将推出第三代 GPU——Celestial，架构升级为 Xe3 HPG，由其衍生而来的 Xe3 LPG 架构则会进入 Panther Lake 系列处理器（英特尔处理器命名请参考IT之家此前报道）。

之前曝光的英特尔 PPT 显示，英特尔将于 2023 年第一季度推出两款 150W 的 Alchemist 架构新显卡，分别为 SKU4 (D23-P5) 和 SKU5 (D23-M3)，都搭载 6GB 16Gbps 显存。

此外，英特尔将于 2023 年第三季度推出 Alchemist+ 架构 GPU，有 175-225W TDP 和 75-100W TDP 两个版本。

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