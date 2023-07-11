英特尔 Raptor Lake Refresh 阵容规格曝光

IT之家 7 月 11 日消息，YouTube 频道 RedGamingTech 在最新一期视频中，分享了英特尔第 14 代处理器的相关信息。
该系列处理器依然使用 Raptor Lake 架构，不过会增加核心数量、扩大缓存。
消息认为 Raptor Lake Refresh 主要在中端市场有明显的提升，酷睿 i9-14900K 等高端 SKU 核心数量并未明显提升，时钟频率提升不足 200MHz。
IT之家根据幻灯片所展示的内容，汇总信息如下：
i9-14900K（24 核 -> 24 核），8 个 P 核和 16 个 E 核
i7-14700K（16 核 -> 20 核），8 个 P 核和 12 个 E 核
i5-14600K（14 核 -> 16 核），8 个 P 核和 8 个 E 核
i5-14500（14 核 -> 14 核），6 个 P 核和 8 个 E 核
i5-14400（10 核 -> 14 核），6 个 P 核和 8 个 E 核
i3-14300（新 SKU），6 个 P 核
i3-14100（4 核 -> 6 核），6 个 P 核
此外，数字线性稳压器（DLVR）会配合主板上的稳压器，可能会禁用掉部分 CPU 核心，预期功耗最多降低 25%。
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