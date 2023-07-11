分析称美国通胀形势严峻，亚马逊为今年 Prime Day 提供更大折扣

IT之家 7 月 11 日消息，据路透社报道，亚马逊一年一度的 Prime Day（会员日）将于今日和明日进行，分析称由于美国通胀形势严峻，亚马逊在今年的 Prime Day 为消费者提供了更大折扣。

▲ 图源 Pixabay

据美国银行称，今年的 Prime Day，亚马逊对 GAP 的服装提供了 60% 的折扣，对索尼的耳机提供了 50% 的折扣，对 Pelonton 的健身自行车也提供了 40% 的折扣，这些折扣力度都是空前的。

亚马逊 Prime 会员还可以在亚马逊第三方商家处使用“Buy With Prime”服务结账，从而在购买 Sherpani 箱包或 ZOA 能量饮料时享受高达 40% 的折扣。

Adobe 数字经济指数显示，去年亚马逊 Prime Day 期间美国在线销售额达到近 120 亿美元（IT之家备注：当前约 867.6 亿元人民币），比前一年增长 8.5%，这是因为受通胀打击的美国消费者不得不选择在 Prime Day 期间购买打折的必需品和电子产品。

Running Point Capital Advisors 首席投资官迈克尔・阿什利・舒尔曼 （Michael Ashley Schulman） 表示，今年亚马逊 Prime Day 销售增长将会放缓，因为许多美国消费者仍然存在疫情后的消费疲劳，并对花钱“大手大脚”持谨慎态度。

舒尔曼补充说，他们“希望在体验、旅行和娱乐上花更多钱”。亚马逊今年还首次推出 Prime Day 旅行折扣，与旅行预订网站 Priceline 合作，为 Priceline 的 Hotel Express 优惠提供额外 20% 的折扣，Hotel Express 本身就为预订酒店提供最多 60% 的折扣。

Prime Day 今年还会遭遇沃尔玛等其他零售商的激烈竞争，沃尔玛在“Plus Week”期间提供大量优惠，而面向 Walmart+ 会员的 Plus Week 本周一刚刚开幕。家用电器连锁店百思买也正通过本周一开始的“七月黑色星期五”促销活动提供更多折扣。

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