微软 Win11 推送 KB5028185 强制性累计安全更新，附带 Moment 3 启用补丁

IT之家 7 月 12 日消息，Windows 11 现已推送 7 月累积更新（KB5028185 / KB5028182），内部版本 22621.1992，带来了许多新功能，并为用户启用了 Moment 3 更新包。

你现在可以通过 Windows Update 安装此更新，更新后即可启用隐藏的 Moment 3 功能。当然，如果您不想通过 Windows Update 安装更新也可以通过微软官网下载 KB5028185 离线安装程序。

KB5028185 是 Win11 的强制性安全更新，将在您检查更新时自动下载安装。虽然这是一个安全更新，但它将使 Moment 3 对所有用户可用（此前需要勾选“在最新更新可用后立即获取”）。

要获取带有 Moment 3 启用包的 2023 年 7 月更新，请转到“设置”>“Windows 更新”并检查更新。

此外，如果您使用的是 Windows 10 那么微软也已发布了 KB5028166，其中包含许多 Bug 修复和质量改进。

除 Moment 3 之外，此次更新还修复了大量 Bug。IT之家附更新日志：

此更新提高了操作系统更新后 Windows 的可靠性，并增强了桌面窗口管理器 (DWM) 的可靠性。

在修复方面，此更新解决了内存低于 3.5 GB 的设备无法接收 Microsoft Intune 推送通知的问题。

它还解决了尝试扫描条形码时导致某些应用程序停止工作的问题。

影响讲述人的几个问题已得到解决，包括阻止其在用户切换浏览器时保留扫描模式的问题以及取消选项按钮选择时导致状态读数不正确的问题。

此更新还纠正了 Microsoft Teams 阻止用户收到有关未接来电或消息通知的问题。

其他修复还包括：解决 msftconnecttext.net 上的 HTTP 流量过多问题、特定工作区打印时的 Spooler 服务故障问题。

此更新修复了影响 Azure Virtual Desktop 和 Windows 365 用户的问题，即远程会话的正确位置可能不会显示在用户的虚拟机或云 PC 中。

除了修复上述错误之外，微软还添加了用户账户使用之前未登录的管理员账户打开 Windows 终端的功能。

新增功能！ 此更新扩展了 Microsoft 帐户在“开始”菜单上的通知标记的推出。Microsoft 帐户是将 Windows 连接到 Microsoft 应用的功能。该帐户备份所有数据，并帮助你管理订阅。还可以添加额外的安全步骤，防止帐户被锁定。使用此功能可以快速访问与帐户相关的重要通知。

新增功能！ 此更新改进了在 文件资源管理器 中与 Microsoft Outlook 联系人共享本地文件的功能。现在，可以选择将文件快速通过电子邮件发送给自己。此外，从 Outlook 加载联系人会更好。此功能不适用于 Microsoft OneDrive 文件夹中存储的文件。OneDrive 具有自己的共享功能。

新增功能！ 此更新添加了以下语言的实时字幕：

-中文（简体和繁体）

-法语（法国、加拿大）

-德语

-意大利语

-日语

-葡萄牙语（巴西、葡萄牙）

-西班牙语

-丹麦语

-英语 (爱尔兰，其他英语方言)

-韩语

若要打开实时字幕，请使用 WIN + Ctrl + L 键盘快捷方式。还可以使用“快速设置”辅助功能浮出控件菜单。当你第一次打开它时，Windows 会要求你下载所需的语音识别支持。语音识别支持可能不适用于你的首选语言，或者你可能想要其他语言的支持。可以从 “设置 > 时间 & 语言 > 语言 & 区域下载语音识别支持。

新增功能！ 此更新重新设计了应用内语音访问命令帮助页。现在，每个命令都有其变体的说明和示例。搜索栏允许你快速查找命令。新类别提供了进一步的指导。可以从“ 帮助 ”> 查看所有命令 或使用语音访问命令“我可以说什么？” 请注意，帮助页可能不包含所有命令。此外，补充信息可能不准确。我们计划在将来更新此内容。

新增功能！ 此更新添加了对以下英语方言的语音访问命令支持：

-英语 (英国)

-英语（印度）

-英语 (新西兰)

-英语（加拿大）

-英语（澳大利亚）

当你第一次打开语音访问时，Windows 将要求你下载语音模型。可能找不到与显示语言匹配的语音模型。你仍然可以使用英语 (美国) 的语音访问。始终可以从语音访问栏上的 “设置” > “语言 ”中选择其他语言。



新增功能！ 此更新添加新的文本选择和编辑语音访问命令。表中提供了一些示例。

新增功能！ 此更新将 VPN 状态图标（小防护板）添加到系统托盘。当你连接到 已识别的 VPN 配置文件时，会显示它。VPN 图标将在活动网络连接上以系统的主题色覆盖。

新增功能！ 现在可以选择在系统托盘上显示时钟中的秒数。若要启用此功能，请转到 “设置 ”> “ 个性化”> “任务栏”中的“任务栏行为”部分。还可以右键单击任务栏以快速访问任务栏设置。

新增功能！ 此更新提供了一个复制按钮，用于快速复制双因素身份验证 (2FA) 代码。这些内容位于你从电脑上安装的应用或从链接到电脑的手机获取的通知 toast 中。 请注意，此功能仅适用于英语。

新增功能！ 此更新将访问键快捷方式添加到文件资源管理器的上下文菜单。访问键是一个击键快捷方式。可以使用键盘在上下文菜单中快速运行命令。每个访问键对应于菜单项的显示名称中的一个字母。若要尝试此操作，可以单击文件资源管理器中的文件，然后按键盘上的菜单键。

新增功能！ 此更新添加了多应用展台模式，这是一项锁定功能。如果你是管理员，则可以指定可在设备上运行的应用。其他应用不会运行。还可以阻止某些功能。你可以配置不同类型的访问和应用，以便在一个设备上为不同的用户运行。多应用展台模式非常适合多人使用同一设备的场景。例如，一线员工、零售人员、教育和应试。一些锁定自定义包括：

限制对“设置”的访问，但某些页面除外，例如 Wi-Fi 和屏幕亮度

仅显示“开始”菜单上允许的应用

阻止某些 Toast 和弹出窗口

目前，可以使用 PowerShell 和 WMI 桥启用多应用展台模式。若要了解详细信息，请参阅在 Windows 11 和 AssignedAccess CSP 上设置多应用展台。 即将推出对 Microsoft Intune、移动设备管理 (MDM) 和预配包配置的支持。

新增功能！ 此更新引入了实时内核内存转储 (LKD) 从任务管理器收集。使用 LKD，可以在 OS 继续工作时收集数据来排查问题。当必须调查无响应的程序或影响重大的故障时，这可以减少停机时间。

若要捕获 LKD，请转到 任务管理器 > 详细信息。右键单击 “系统 ”进程。选择“ 创建实时内核内存转储文件”。 这会捕获完整实时内核或内核堆栈内存转储。转储将写入固定位置： %LocalAppData%\Microsoft\Windows\TaskManager\LiveKernelDumps。 还可以转到“任务管理器设置”页，查看或编辑实时内核内存转储的设置。

新增功能！ 此更新将替换 未附加键盘时显示触摸键盘的设置。这些设置位于 “设置 ”> 时间 & 语言 > 键入 > 触摸键盘。新的下拉菜单提供了三个选项，用于控制点击编辑控件是否应打开触摸键盘。选项包括：

-从不。即使未附加硬件键盘，也会取消触摸键盘。

-未附加键盘时。仅当将设备用作没有硬件键盘的平板电脑时，才会显示触摸键盘。

-始终。即使附加了硬件键盘，也会显示触摸键盘。

新增功能！ 此更新使 内容自适应亮度控制 (CABC) 能够在笔记本电脑和 2 in-1 设备上运行。此功能根据内容调暗或照亮显示器的区域。它试图在节省电池使用时间和提供良好的视觉体验之间取得平衡。可以从 “设置 > 系统 > 显示 > 亮度 & 颜色”中调整功能设置。下拉菜单提供三个选项：“关”、“始终”和“仅电池使用”。对于电池供电的设备，默认值为“仅使用电池”。由于设备制造商必须启用 CABC，因此该功能可能并非在所有笔记本电脑或 2 in-1 设备上提供。

新增功能！ 此更新添加了 USB4 集线器和设备设置页。可以在 设置 > 蓝牙 & 设备 > USB > USB4 集线器和设备中找到它。此新页提供有关系统 USB4 功能和支持 USB4 的系统上的附加外围设备的信息。此信息有助于在需要制造商或系统管理员支持时进行故障排除。某些功能包括：

可以查看连接的 USB4 集线器和设备树。

可以将详细信息复制到剪贴板以共享它们。

如果系统不支持具有 Microsoft USB4 连接管理器的 USB4，则不会显示此页面。在支持 USB4 的系统上，你将在 设备管理器 中看到 USB4 主机路由器。

新增功能！ 此更新在 “设置 > 隐私 & 安全性 > 状态感知”中添加状态传感器隐私设置。如果你的设备具有兼容的状态传感器，现在可以选择可以访问这些传感器的应用。你还可以选择没有访问权限的应用。Microsoft 不收集图像或元数据。设备硬件在本地处理信息以最大程度地提高隐私。

新增功能！ 此更新提高了“设置”中的搜索性能。

新增功能！ 此更新会更改默认打印屏幕 (prt scr) 键行为。默认情况下，按打印屏幕键将打开截图工具。可以从 “设置” > “辅助功能 ”> “键盘”中关闭此设置。如果你之前已更改此设置，Windows 将保留你的首选项。

新增功能！ 此更新在 “设置” > 多任务处理中引入了 20 个最新选项卡的限制。这会影响使用 Alt + TAB 和 Snap Assist 时显示的选项卡数。

新增功能！ 此更新改进了云建议和集成搜索建议。这有助于使用输入法编辑器 (IME) 轻松键入简体中文常用字词。云建议将 Microsoft 必应中最相关的单词添加到 IME 候选窗口。集成的搜索建议提供了其他建议，这些建议类似于你在必应搜索页面上看到的建议。可以将建议插入为文本，或直接在必应中搜索。若要打开这些功能，请选择 IME 候选窗口右上角的 V 形按钮。然后选择“ 打开 ”按钮。

新增功能！ 当你使用具有较高游戏报告率的鼠标时，此更新可提高计算机的性能。若要了解详细信息，请参阅 为全球超过 10 亿用户提供令人愉快的性能中的“使用高报告率老鼠减少游戏口吃”。

此更新解决了影响屏幕键盘的问题。锁定计算机后，该问题会阻止它打开。

此更新解决了玩游戏时可能会影响计算机的问题。可能会出现超时检测和恢复 (TDR) 错误。

此更新解决了影响某些应用的问题。在某些情况下，会发生视频闪烁。

此更新解决了影响 文件资源管理器 (explorer.exe) 的问题。它停止工作。

此更新解决了影响某些耳塞的问题。他们停止流式传输音乐。

此更新解决了影响“开始”菜单的“建议”部分的问题。右键单击本地文件时，它的行为不符合预期。

此次更新中的已知问题：

在 Windows 11 版本 22H2（也称为 Windows 11 2022 更新）上使用预配包可能无法按预期工作。Windows 可能仅部分配置，开箱即用体验 可能无法完成或可能意外重启。预配包为 .PPKG 文件，用于帮助配置新设备以供企业或学校网络使用。在初始设置期间应用的预配包最有可能受到此问题的影响。

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