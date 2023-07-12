项目“降级”，谷歌悄然放弃“Z 世代”人工智能聊天机器人

北京时间 7 月 12 日早间消息，据 CNBC 报道，谷歌之前一直在为“Z 世代”（1995 至 2009 年出生的）用户开发一款人工智能移动聊天机器人应用，并在其中配以互动数字角色。

但资料显示，该公司最近在内部重组中将该项目“降级”。通常而言，当谷歌对某个产品降级后，相关工作就会暂停。

这款应用在内部被称作“Bubble Characters”，它会提供多个数字对话角色供用户选择，方便“Z 世代”与之交流。该公司自 2021 年第四季度以来就一直在开发这个项目。谷歌拒绝对此置评。

该应用的描述显示，它将可以进行“类人”对话，并“采取行动”，“对 Z 世代很有吸引力”。相关对话均由大语言模型支持，这类模型可以通过海量数据集来理解和生成与人类相似的对话文本。

应用描述写道：“原本只在科幻小说中出现的场景，现在成了下一代人类级别的对话。”

在媒体获得的示例中，一个卡通角色将通过令人舒适的声音进行对话，而且还能追问问题，甚至提供感情建议。

过去几个月，谷歌利用大语言模型开发了一系列人工智能项目，而这个“Z 世代”聊天机器人便是其中之一。谷歌内部有一个名为 Assistant 的组织，专门从事虚拟助手应用开发或多平台双向对话应用开发，其高管在内部重组中非常重视 ChatGPT 竞争对手 Bard。据悉，在 Bard 发布前夕，Bubble Characters 团队的部分成员被要求暂停手上的工作，转而参与 Bard 的开发。

与此同时，谷歌的部分顶尖人工智能研究人员选择离职，创办自己的聊天机器人公司，并且在原本疲软的投资环境中获得了融资。陪伴式人工智能聊天机器人开发商 Character.AI，就是由诺姆・沙泽尔（Noam Shazeer）和丹尼尔・德弗雷塔斯（Daniel De Freitas）两位谷歌前员工创办的，他们在今年 2 月获得了 Andreessen Horowitz 的 1.5 亿美元投资。

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