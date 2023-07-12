苹果 App Store 启用新的“Today”标签广告，仅适用于 iOS 16.4 及更高版本

IT之家 7 月 12 日消息，苹果公司上个月宣布将为 App Store 带来新的广告形式，以便开发者有更多的机会向 iPhone 和 iPad 用户推广他们的 App。

该公司表示，App Store 的 Today 标签中的新广告将于 7 月面向用户推出，而今天已经有大量用户在 iPhone 上看到了这些新的广告。

虽然之前苹果也会在 App Store 中投放广告，但大多数用户认为感知不强，直到这种新的广告出现在 App Store 首页的 Today 标签页中。

此外，苹果还为广告采用了更紧凑的外观，用户不需要再来回滚动就能完全可见。据悉，新的广告格式将包括应用的图标、名称和副标题，以及“广告”标签和“获取”按钮等。

当你打开 App Store 时第一眼就会看到， Today 标签下方很清楚的写有“Ad”或者“广告”的字样，而且不需要用户滚动页面就可以看到完整的广告。

苹果表示，“通过 Today 标签广告，您的应用程序可以出现在 App Store 首页的显眼位置，”苹果向开发者解释说，“新格式广告将简化为仅显示应用程序图标、名称和副标题”。

由于这种新广告格式更简单，没有截图或详细信息等干扰信息，因此在这个卡片中投放的广告更容易获得批准。

当你点击广告时就会跳转到一个自定义产品页面，该页面展示了广告商提交的相关内容。当然，苹果仍然需要审核广告的图标、名称和副标题，被认为具有“暴力、冒犯性、性暗示或其他不适当”的图标或名称无法出现在这些广告中。

值得一提的是，这种新的广告形式仅适用于运行 iOS 16.4 或更高版本的 iPhone，而且目前这个新的广告位在 iPad 上依然不可用。

根据苹果上个月发布的报告，App Store 生态系统在 2022 年创下了 1.1 万亿美元（IT之家备注：当前约 7.93 万亿元人民币） 的成绩，同比增长 29%。

根据安诺析思经济学家的估算，去年中国开发者通过销售实体商品和服务产生了 5230 亿美元的总营业和销售额；通过 App 内广告获得了 250 亿美元营收，另有 210 亿美元营收来自数字商品和服务。

“全球开发者组成的卓越社群为我们带来了无穷的希望和激励。” 苹果 CEO Tim Cook 表示，“正如这份报告显示，App Store 是一个富有活力和创意、充满机遇的市场。我们始终承诺将不遗余力地支持开发者的成功和 App 生态的未来。”

安诺析思深入研究了促进 App Store 生态系统增长的关键因素，包括旅游与网约车等需求的复苏，以及在社交及零售等 App 中广告支出的强劲增长。

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