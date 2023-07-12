苹果新专利：让 iPhone、iPad 和 Mac 等多台设备同步车机屏幕

IT之家 7 月 12 日消息，根据美国商标和专利局的（USPTO）公示的清单，苹果近日获得了编号为 US 11692840 的新技术专利，可以在车内环境下，让用户的 iPhone、iPad 和 Mac 笔记本屏幕和车机保持同步。

这项技术专利名为《同步两个以上屏幕的设备、方法和图形用户界面》，方便在车内环境下，乘客可以通过同步的 iPhone、iPad 和 Mac 设备，访问车机系统。

苹果在专利中表示，在车内拥有多台显示设备的情况下，在这些设备上显示内容的方法比较麻烦和低效，苹果的目标是提供一种快速、准确和高效的系统和方法，用于将控件和其他输入源映射到两个以上的屏幕设备上。

IT之家在此附上专利摘要如下：

便携式电子设备定义为包括一个便携式屏幕、且可以和车机通信，在便携式设备上显示第一个用户界面。 便携式电子设备向车载显示器发送信息，然后用于生成第二用户界面。 当第二用户界面显示在车辆显示器上时，检测输入激活第二用户界面中的提示，并响应于导致便携式电子设备调用数字助理。 为了响应调用数字助理，提示用户发出声音请求。响应于接收声音请求，在第二用户界面内显示数字助理对话框。 随后在第二用户界面内显示与搜索结果关联的用户界面对象，并在便携式设备显示器上维护第一用户界面。

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