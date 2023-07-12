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《星空》PC 版 AMD 配置需求公布：最低需 R5 7600 CPU 和 RX 7600 GPU

2023/7/12 9:38:13 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 12 日消息，近日，AMD 在一次促销活动中公布了《星空》PC 版的部分配置需求，分别对应 1080p、1440p、4K 三种分辨率如下：

1080p

  • CPU：AMD Ryzen 5 7600

  • GPU：AMD Radeon RX 7600

  • 主板：AMD A620

1440p

  • CPU：AMD Ryzen 7 7700X

  • GPU：AMD Radeon RX 6800 Series

  • 主板：AMD B650

4K

  • CPU：AMD Ryzen 7 7800X3D

  • GPU：AMD Radeon RX 7900 XT

  • 主板：AMD X670

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IT之家此前报道，AMD 宣布与 Bethesda Softworks 建立独家合作伙伴关系，为 Bethesda Game Studios 二十五年来首个全新游戏宇宙《星空》带来优化和图形功能

值得注意的是，Bethesda 尚未澄清游戏是否支持 DLSS 2 或 XeSS。目前，我们只知道它将支持 AMD 的 FSR 2.0。

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在本月早些时候的 Xbox 游戏发布会上，B 社公开了《星空》的最新实机演示以及 45 分钟玩法深入解析，《星空》将在 Xbox Series X 主机上以 4K / 30 帧运行，在 Xbox Series S 上以 1440P / 30 帧运行，也引发了不少玩家的吐槽。

《星空》现已开启预购，Steam 国区标准版售价 298 元，高级版售价 415 元。玩家现在预购可获得奖励，预购高级版可抢先 5 天体验游戏。

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关键词：星空

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