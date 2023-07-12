腾讯微信团队官方回应热搜：不会显示消息“已读”

IT之家 7 月 12 日消息，近日新浪微博上出现“如果微信显示已读的话”热搜，引起微博用户热议。

IT之家注意到，大部分网友对此持有批判态度，网友“图一乐呵”直言道，如果微信显示已读，自己会被朋友“判刑”，因为自己不是不回信息而是忘记回复。也有网友“一杯白开水 LS”表示，“这样直接没有任何私人空间了”“会影响、伤害双方关系”。

今日上午 10:51，腾讯微信团队在官方微博上公开回复：放心，没有“如果”。即微信明确表示不会显示消息已读回执。

此外，腾讯公司公关总监张军也表示称“这个问题最早就讨论过，我们认为已读会增加信息接收者的心理负担和社交压力，一开始微信就坚定不移地不显示这个功能，以后也不会”，同时吐槽“愣是无中生有了一个热搜”。

目前海内外流行的各大通讯类 App 中，具有“已读”功能的包括不限于 LINE、Messenger、Telegram、Skype 和国内的钉钉等。

以中国大陆以外地区华人常用的 LINE 为例，其具备的“已读”功能，原本拥有善意的初衷。

韩国互联网巨头 Naver 创办人李海珍发现，日本 311 大地震导致不少民众无法及时联系家人，遂在日本推出 LINE 即时通信软件，而其“已读”功能，是针对灾难发生时，能第一时间确认人员安全而设计的。如果发送的信息显示已读，就代表对方暂时平安，能够打开手机看到你发送的信息。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。