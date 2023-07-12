阿斯顿・马丁庆祝 110 周年，推出 Valour 限量版跑车

IT之家 7 月 12 日消息，阿斯顿・马丁为庆祝成立 110 周年，宣布推出 Valour 跑车，全球限量 110 辆。

Valour 和现款任何量产阿斯顿・马丁车型都有所不同，灵感来自于初代 V8 Vantage 以及 1980 年的 RHAM / 1“Muncher” Le Mans 赛车，采用碳纤维车身，样式相当复古。

Valour 侧面采用独特线条设计，"肌肉发达" 的后肛和双气泡车顶。IT之家从报道中获悉，最引人注目的细节之一是 21 英寸锻造合金轮毂，其蜂窝设计以及阿斯顿马丁特定的米其林 Pilot Sport S 5 轮胎。

车尾采用独特的卡姆尾巴和“漩涡产生外叶片”。阿斯顿马丁还安装了中央安装的三排气管排气系统。在宽大的一体式尾翼衬托下，整个后部甚至呈现出了“扇面”的样式，极为复古。

动力方面，新车将搭载 5.2T 双涡轮增压 V12 发动机，最大功率 715 马力，峰值扭矩 753 牛・米，传动系统将匹配 6 速手动变速箱，另外新车还将配备限滑差速器、独特的自适应减震器以及防倾杆等底盘调教，使其操控性能够满足强大的动力输出。

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