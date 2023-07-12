宝马晒 2023Q2 战绩：总销量 62.7 万辆，纯电汽车同比增长 117%、占比 14.1%

IT之家 7 月 12 日消息，宝马集团近日发布公告，表示 2023 年第 2 季度在全球市场的销量为 626726 辆，同比增长 11%。
IT之家根据报道制作成表格如下：
|2023 年第 2 季度销量
|2023 年第 2 季度同比情况
|2023 年至今销量
|2023 年至今同比情况
|宝马
|553369
|增长 11%
|1071326
|增长 5%
|Mini
|71816
|增长 10%
|140357
|下降 0.2%
|宝马集团汽车
|626726
|增长 11%
|1214864
|增长 5%
宝马表示纯电电动汽车（BEV）销量翻了一番多，达到 88289 辆（同比增长 117%），这是一个新的季度记录。全电动汽车在总销量中的份额也是宝马历史上最高的，达到 14.1%。
该公司似乎对结果非常满意，并指出“在正确的时间将正确的产品投放市场”。
IT之家在此附上信息如下：
|2023 年第 2 季度销量
|2023 年第 2 季度同比情况
|占比
|纯电动力汽车 BEV
|88289
|增长 117%
|14.1%
|插电式混合动力汽车 PHEV
|46693
|下降 14%
|7.5%
|新能源总销量
|134982
|增长 42%
|21.5%
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