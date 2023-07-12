宝马晒 2023Q2 战绩：总销量 62.7 万辆，纯电汽车同比增长 117%、占比 14.1%

IT之家 7 月 12 日消息，宝马集团近日发布公告，表示 2023 年第 2 季度在全球市场的销量为 626726 辆，同比增长 11%。

IT之家根据报道制作成表格如下：



2023 年第 2 季度销量 2023 年第 2 季度同比情况 2023 年至今销量 2023 年至今同比情况 宝马 553369 增长 11% 1071326 增长 5% Mini 71816 增长 10% 140357 下降 0.2% 宝马集团汽车 626726 增长 11% 1214864 增长 5%

宝马表示纯电电动汽车（BEV）销量翻了一番多，达到 88289 辆（同比增长 117%），这是一个新的季度记录。全电动汽车在总销量中的份额也是宝马历史上最高的，达到 14.1%。

该公司似乎对结果非常满意，并指出“在正确的时间将正确的产品投放市场”。

IT之家在此附上信息如下：



2023 年第 2 季度销量

2023 年第 2 季度同比情况 占比 纯电动力汽车 BEV 88289 增长 117% 14.1% 插电式混合动力汽车 PHEV 46693 下降 14% 7.5% 新能源总销量 134982 增长 42% 21.5%

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