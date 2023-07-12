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宝马晒 2023Q2 战绩：总销量 62.7 万辆，纯电汽车同比增长 117%、占比 14.1%

2023/7/12 12:00:34 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 12 日消息，宝马集团近日发布公告，表示 2023 年第 2 季度在全球市场的销量为 626726 辆，同比增长 11%。

IT之家根据报道制作成表格如下：


2023 年第 2 季度销量2023 年第 2 季度同比情况2023 年至今销量2023 年至今同比情况
宝马553369增长 11%1071326增长 5%
Mini71816 增长 10%140357下降 0.2%
宝马集团汽车626726增长 11%1214864增长 5%

宝马表示纯电电动汽车（BEV）销量翻了一番多，达到 88289 辆（同比增长 117%），这是一个新的季度记录。全电动汽车在总销量中的份额也是宝马历史上最高的，达到 14.1%。

该公司似乎对结果非常满意，并指出“在正确的时间将正确的产品投放市场”。

IT之家在此附上信息如下：


2023 年第 2 季度销量
2023 年第 2 季度同比情况占比
纯电动力汽车 BEV88289增长 117%14.1%
插电式混合动力汽车 PHEV 46693下降 14%7.5%
新能源总销量134982增长 42%21.5%

相关阅读：

宝马纯电动车型上半年在中国销售约 4.5 万辆，同比去年增长近三倍

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关键词：宝马

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