小鹏汽车智慧场景有望 7 月 14 日内测：手机 App 控制，可实现自定义功能组合

IT之家 7 月 12 日消息，据第一电动网援引消息人士报道，小鹏汽车即将针对 G6、G9、P7i 车主推出全新的“智慧场景”功能，首批内测用户最早将在本月 14 日获得功能推送。

这次全新的“智慧场景”功能将支持多种功能以不同方式进行触发、组合，可以使用户获得“自定义车辆”的体验。

新功能有望基于传统的场景模式开发，但有别于以往同类功能，将不再仅限于车企推送的数个固定场景，而是支持针对场景内的功能进行调整和组合。

▲ 图源王楠 Wangnan6910，下同

据了解，智慧场景基于手机 App 控制，由用户自选触发逻辑和使用逻辑，可通过语音、动作、定位等多种不同的触发方式，在不同的场景下实现自定义的功能组合。此外，官方宣称功能开放初期推送大量原厂设定的场景模式，用户可对其进行自定义调整和功能增减，也可完全由自己设定全新功能。

据第一电动网援引小鹏汽车官方工作人员消息，该功能未来将设立用户社区，用户可将自定义的场景模式上传至云端，分享给社区中其他用户。小鹏官方也将推出自定义场景比赛，获奖者可获小鹏积分奖励。

IT之家此前报道，7 月 6 日，小鹏汽车针对旗下 G9 和 P7i 两款车型推送了版本号为 4.3.0 的 OTA 升级。本次更新之后，全新一代高速 NGP 正式上线，官方称其“接近 L4 级体验”，提供自动避让施工场景、自动汇入拥堵场景、智能应对旁车加塞等功能，可实现全程“零接管意愿”。城市 NGP 新增北京和佛山两座开放城市，针对已经开放城市 NGP 的上海，可用范围也扩大到内环路、高架桥等路段。

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