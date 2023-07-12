图片平台 Shutterstock 与 OpenAI 延续六年合作，允许 DALL-E 用图库作品训练模型

IT之家 7 月 12 日消息，图库网站 Shutterstock 日前宣布，将与 OpenAI 的合作伙伴关系继续延长六年，允许 OpenAI 在此期间使用 Shutterstock 平台内的图片、视频、音乐来训练 AI 模型。

IT之家经过查询后得知，Shutterstock 首次与 OpenAI 合作始于 2021 年，当时 Shutterstock 允许 OpenAI 使用其图像来训练文本生成图像模型 DALL-E。

▲ 图源 Shutterstock

Shutterstock 在去年推出了“Contributor Fund”计划，艺术家作品被用于训练 OpenAI 的模型时，将可以获得一定的补偿。Shutterstock 近日还扩展了与 OpenAI 的整合方案，并表示将使用户能够“编辑和转换 Shutterstock 图库中的任何图像”，并计划将 AI 功能引入其旗下的 GIF 制作平台 Giphy。

OpenAI 首席运营官 Brad Lightcap 在一份声明中表示：“我们很高兴能够获得 Shutterstock 的高质量内容库的许可，这种扩展的合作不仅增强了我们图像模型的能力，而且使品牌、数字媒体和营销公司能够释放内容创作和构思方面的变革可能性。”

Shutterstock 平台一直对 AI 持鼓励态度，全面拥抱人工智能，但这也意味着 Shutterstock 将面临 AI 生成内容造成的版权诉讼挑战，为此，Shutterstock 此前也表示，将对用户使用平台中 AI 图片造成的版权诉讼负责。

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