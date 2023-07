三星 One UI 6 系统预计下周推送首个测试版，国行用户稍晚可参与体验

IT之家 7 月 12 日消息,据外媒 sammobile 报道,三星 One UI 6 测试版预计会在本月的第三周首次亮相,这意味着首个测试版更新可能会在下周的这个时候发布。

报道称,由于 One UI 6 测试版尚未正式发布,因此无法确认任何细节。然而,从之前的 One UI 测试版来看,中国、印度、德国、波兰、韩国、英国和美国的三星粉丝很有可能参与对 One UI 6 的测试,首个测试机型为三星 Galaxy S23 系列。

韩国和美国可能是测试版首次亮相的国家,德国也可能被纳入第一波推送,上述其他国家的 Galaxy S23 系列用户可能需要等待几天甚至几周才能参与新版本体验,国行用户需要耐心等待一下了。

据IT之家此前报道,三星爆料人 @i 冰宇宙 近日透露,三星 One UI 6 将在息屏和锁屏上使用小部件,类似于苹果 iOS。当前版本的 One UI 支持自定义锁屏时间、快捷按钮以及消息通知等内容,但可操作范围有限,如果加入锁屏小组件等功能,毫无疑问将为用户带来更多可玩性。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。