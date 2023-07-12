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三星 One UI 6 系统预计下周推送首个测试版，国行用户稍晚可参与体验

2023/7/12 14:51:43 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 12 日消息，据外媒 sammobile 报道，三星 One UI 6 测试版预计会在本月的第三周首次亮相，这意味着首个测试版更新可能会在下周的这个时候发布

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报道称，由于 One UI 6 测试版尚未正式发布，因此无法确认任何细节。然而，从之前的 One UI 测试版来看，中国、印度、德国、波兰、韩国、英国和美国的三星粉丝很有可能参与对 One UI 6 的测试，首个测试机型为三星 Galaxy S23 系列。

韩国和美国可能是测试版首次亮相的国家，德国也可能被纳入第一波推送，上述其他国家的 Galaxy S23 系列用户可能需要等待几天甚至几周才能参与新版本体验，国行用户需要耐心等待一下了。

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据IT之家此前报道，三星爆料人 @i 冰宇宙 近日透露，三星 One UI 6 将在息屏和锁屏上使用小部件类似于苹果 iOS。当前版本的 One UI 支持自定义锁屏时间、快捷按钮以及消息通知等内容，但可操作范围有限，如果加入锁屏小组件等功能，毫无疑问将为用户带来更多可玩性。

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关键词：三星手机One UI 6

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