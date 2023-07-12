大疆 DJI Air3 完整规格泄露：4K HDR、10 位 Dlog HLG、全向传感等等

IT之家 7 月 12 日消息，虽然大疆 Air 3 无人机尚未官宣，不过网络上已经流出了关于该无人机的大量细节，例如IT之家上周分享了来自 Roland Quandt 的高清渲染图。

根据大疆斯堪的纳维亚官网上列出的信息，这款无人机拥有 46min、20km 的续航，支持 O4、1080p / 60fps、4K HDR、10 位 Dlog HLG、全向传感等，还有 Spotlight 2.0、ActiveTrack 5.0、Point of Interest 3.0、Waypoint 等功能。

此外，大疆 Air 3 已经通过了 FCC 认证，确认电池容量比 Air 2S 大 20%。

大疆 Air 3 无人机采用双 48MP 摄像头设计，配备了等效 24mm 的主摄像头以及等效 70mm 的长焦镜头，光圈分别为 f / 1.7 和 f / 2.8。

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