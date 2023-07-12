索尼新款 70-200mm F4 G II 镜头规格曝光：0.5x 放大倍率，比上代轻 46g、短 25mm

IT之家 7 月 12 日消息，索尼新款 70-200mm F4 G II 镜头预计将在今晚 10 点发布，外媒 sonyalpharumors 现已曝光这款镜头的部分参数：

重量 794 克（比当前版减少 46 克）

外变焦设计（当前版为内变焦）

比当前版镜头短 25mm

整个变焦范围内 0.5x 放大倍率

与现有 1.4x 和 2x 增距镜兼容

四轴 XD 线性马达

有变焦锁定开关

据IT之家稍早前报道，索尼这款镜头的全称为 FE 70-200mm F4 MACRO G OSS II，即恒定 F4 光圈，支持微距和防抖。

图源 sonyalpharumors

索尼现款 FE 70-200mm F4 G OSS 镜头官网售价 8100 元。官方表示，这款长焦变焦镜头从 70mm 至 200mm 变焦范围内提供出色的成像画质，以高级非球面镜片、SuperED 镜片、纳米抗反射涂层等精密元件作为成像保障，拥有恒定 F4 最大光圈。当变焦或对焦的时候，镜头的实际长度不会改变，内对焦系统和双线性马达提供了高速反应。镜身上设有对焦保持、范围限制器等按键。

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