韩媒称三星和苹果将在智能戒指领域正面交锋

IT之家 7 月 11 日消息，据 BusinessKorea 报道，三星电子和苹果将在一个新的领域展开竞争 —— 智能戒指市场。

▲ 图源 Pixabay

据信息通信技术（ICT）行业人士透露，三星电子于 7 月 3 日向韩国知识产权局提交了 Galaxy Circle 商标申请，目前正在等待注册。Galaxy Circle 注册的产品分类包括智能戒指以及智能手表、智能手机和可穿戴电脑。

虽然商标申请并不一定意味着产品会发布，但分析人士表示，三星正在准备一款环形产品，因为该公司最近提交了一系列类似的商标申请。此前，三星已于今年 2 月向美国专利商标局注册了 Galaxy Ring 商标。

三星电子移动体验（MX）部门的数字健康负责人在 5 月份的新闻发布会上表示：“三星健康正在发展成为连接创新 Galaxy 技术与用户健康的中心。我们正在全面检查睡眠监测设备的产品线，从智能手表到耳机和戒指等各种其他可穿戴设备。”

与此同时，苹果也向美国专利商标局提交了源源不断的 Apple Watch 相关专利，敲开了智能戒指市场的大门。IT之家此前报道，苹果最近向美国专利商标局申请了一项皮肤接触检测系统专利，该系统被认为将用于苹果的智能戒指（Apple Ring）。

专家表示，Apple Ring 可以作为 iPhone、iPad 和 Apple Watch 等其他苹果设备的交互式遥控器。这项向美国专利商标局提交的专利采用了 OLED 显示屏以及可以测量心率、血氧饱和度、血压等指标的技术，这让更多专家猜测该设备将具有像 Galaxy Ring 一样的医疗保健功能。

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