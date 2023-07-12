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索泰 RTX 4060 SOLO ITX 显卡本月推出，仅 16.5cm 长

2023/7/12 18:22:44 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 12 日消息，据索泰方面消息，此前发布的 RTX 4060 SOLO ITX 显卡将在本月上市。

据IT之家此前报道，这款显卡采用了镀镍镜面铜底 + 双热管 + 大风扇的设计，长度只有 16.5cm。

RTX 4060 SOLO 配备了单风扇的散热系统，单 8pin 供电，官方可轻松装入 99% 的电脑机箱。

官方暂未公布这款显卡的价格，预计将在 2499 元左右。

索泰游戏 GeForce RTX 4060 8GB SOLO

IT之家整理 RTX 4060 显卡参数如下：

RTX 4060 采用了 3072 CUDA 核心，加速频率可达 2.46GHz，配备 8GB 128bit 显存。RTX 4060 桌面显卡的规格信息与移动端基本一致，功耗都是 115W，平均游戏功耗只有 110W，闲置功耗 7W，相比上代明显下降。

据英伟达官网放出的数据，RTX 4060 显卡在开启 RTX 40 系列显卡独有的帧生成技术后，性能是 RTX 3060 的 1.7 倍，关闭帧生成技术后性能是 RTX 3060 的 1.2 倍。

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关键词：索泰RTX 4060显卡

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