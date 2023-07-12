索泰 RTX 4060 SOLO ITX 显卡本月推出，仅 16.5cm 长

IT之家 7 月 12 日消息，据索泰方面消息，此前发布的 RTX 4060 SOLO ITX 显卡将在本月上市。

据IT之家此前报道，这款显卡采用了镀镍镜面铜底 + 双热管 + 大风扇的设计，长度只有 16.5cm。

RTX 4060 SOLO 配备了单风扇的散热系统，单 8pin 供电，官方可轻松装入 99% 的电脑机箱。

官方暂未公布这款显卡的价格，预计将在 2499 元左右。

IT之家整理 RTX 4060 显卡参数如下：

RTX 4060 采用了 3072 CUDA 核心，加速频率可达 2.46GHz，配备 8GB 128bit 显存。RTX 4060 桌面显卡的规格信息与移动端基本一致，功耗都是 115W，平均游戏功耗只有 110W，闲置功耗 7W，相比上代明显下降。

据英伟达官网放出的数据，RTX 4060 显卡在开启 RTX 40 系列显卡独有的帧生成技术后，性能是 RTX 3060 的 1.7 倍，关闭帧生成技术后性能是 RTX 3060 的 1.2 倍。

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