马斯克宣布人工智能公司 xAI 正式成立，旨在“了解宇宙的真实本质”

IT之家 7 月 13 日消息，当地时间周三，马斯克宣布 xAI 公司正式成立。马斯克表示，推出 xAI 的原因是想要“了解宇宙的真实本质”。

xAI 将于本周五（7 月 14 日）举行线上活动，届时马斯克领导的团队将在线回答大家的疑问。

据介绍，xAI 公司的目标是了解宇宙的真实本质，虽然是一个独立的实体，但会与“X 公司”、特斯拉和其他公司有密切的合作关系。

目前，xAI 官网已正式上线（IT之家附官网地址 x.ai）。官网显示，xAI 团队成员曾经分别在 DeepMind、OpenAI、谷歌研究、微软研究、特斯拉等前沿公司或多伦多大学等学术机构任职过，曾经参与过 AlphaStar、AlphaCode、Inception、Minerva、GPT-3.5 和 GPT-4 等项目。

此外，该公司正在湾区寻找经验丰富的工程师和研究人员作为技术人员加入其团队。官网还显示，马斯克的初创公司将与 Twitter 和特斯拉等其他公司保持密切合作。

xAI 联合创始人之一的 Greg Yang 表示，公司将深入研究人工智能（AI）中的“深度学习的数学”，探索 AI 的“万物理论”，进而将整个 AI 技术推向新的高度。

特斯拉股价对该消息反应不大，上涨幅度仅有 1.5%，这表明投资者并不担心这家初创公司可能会分散马斯克的注意力。

根据一份州备案文件，马斯克曾于 3 月份注册了一家名为 X.AI Corp 的公司，该公司在内华达州注册成立。该公司将马斯克列为唯一董事，马斯克家族办公室董事总经理贾里德・伯查尔 (Jared Birchall) 担任秘书。

英国《金融时报》4 月份报道称，马斯克已为该项目从英伟达购买了数千个高性能 GPU 处理器。

今年 4 月，马斯克在接受塔克・卡尔森 (Tucker Carlson) 独家采访时解释了他与人工智能相关的愿景，他宣称，他正在研究一种生成人工智能模型，该模型将试图理解宇宙的本质，因此将不太可能“消灭人类”。

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