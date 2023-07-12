特斯拉 App 被指绕过了苹果 App Store 内购规则

IT之家 7 月 12 日消息，特斯拉应用可以让车主通过 iPhone 手机控制和监控自己的爱车，该应用中有一个叫做“高级连接”的服务，这项服务每月 9.99 美元（IT之家备注：当前约 72 元人民币），可以让车主解锁一些功能，比如车内导航、视频流媒体、音乐播放等。但是，据 Gizmodo 网站报道，特斯拉没有遵守苹果应用商店 App Store 的规则，没有使用苹果的应用内购买系统来收取这笔费用。

苹果应用商店的规则非常严格，要求开发者必须使用苹果的应用内购买系统来提供任何需要付费的功能或服务。这样，苹果就可以从每笔交易中抽取一定比例的佣金，从 15% 到 30% 不等。苹果认为这样做是为了保证用户的安全和体验，以及维护平台的公平和健康。

特斯拉的“高级连接”服务本来只是在车内显示屏上使用，这样就不需要使用苹果的应用内购系统。但是，特斯拉后来增加了一个功能，叫做“查看实时摄像头”。只要车辆启动了“哨兵模式”，这个功能就可以让车主在手机上查看车辆停放时的周围情况。该功能显然是在手机上提供的，而且是需要付费才能使用的。根据苹果的规则，这种情况下，特斯拉必须提供苹果的应用内购买选项，但是特斯拉没有这样做，而是只使用了自己的支付系统。

这意味着特斯拉在绕过苹果的应用商店规则，特斯拉的创始人兼首席执行官埃隆・马斯克曾经多次批评苹果的应用商店规则，称之为“就像对互联网征收 30% 的税”。他还支持 Epic Games 公司，这家公司因为与苹果就应用商店规则发生了长期的法律纠纷。

不过值得注意的是，所有提交到苹果应用商店的应用程序都要经过一个审核过程。看来特斯拉没有使用苹果的应用内购买系统还没有引起苹果的注意。但现在这个新闻已经爆出，情况可能会发生变化。

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