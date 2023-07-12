日本钢铁巨头 JFE 称特斯拉一体化压铸技术将对公司业务带来“非常大的问题”

IT之家 7 月 12 日消息，据路透社报道，日本第二大钢铁制造商 JFE 控股 CEO 柿木厚司认为，汽车制造商使用一体化压铸（Gigacasting）技术将对公司业务构成风险，因为这可能导致钢铁使用量的显著减少。

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一体化压铸是特斯拉首创的技术，该技术可以生产比以往更大、更轻的铝制零部件，这对于配备重型电池的电动汽车来说至关重要，可以有效降低其生产成本。

IT之家此前报道，丰田汽车已经成为最新一家采用一体化压铸的汽车制造商。除了丰田之外，通用汽车、现代汽车等厂商也对该技术充满兴趣。

柿木厚司表示，一体化压铸技术对 JFE 来说是“一个非常大的问题”，因为“粗钢的使用量将因为该技术的普及而明显减少”。不过，他补充说，由于铝的强度不如钢，因此最脆弱的电动汽车部件可能需要钢铁来提高安全性。

今年 5 月，JFE 控股表示，由于汽车行业复苏，钢铁需求强劲，预计本财年净利润将增长 17%，达到 1900 亿日元（IT之家备注：当前约 97.47 亿元人民币）。柿木厚司表示，JFE 控股可能会考虑投资对炼钢至关重要的炼焦煤，预计未来几十年市场对此类产品的需求将保持强劲。

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