谷歌调整政策：允许开发者将 NFT 交易引入游戏

北京时间 7 月 13 日早间消息，谷歌调整 NFT 政策，允许游戏开发者探索各种新方式，将 NFT 用于 Play Store 游戏。

过去几个月 NFT 投资者遭受打击，他们的藏品价值下跌，大家对数字资产市场的兴趣有所减淡。谷歌推出新政策是一个积极信号，意味着 NFT 市场并没有死亡。

克里・麦克洛姆（Kyle McCollom）是一家加密货币创业公司的创始人，他说：“我们回来了。”行内人士丹尼尔・鲍罗维克（Daniel Borovik）也在推特发文称：“谷歌允许开发者在 App 和游戏中使用 NFT！你是不是以为 NFT 已经死了？”

谷歌周三在博文中表示，将会允许开发者在游戏中引入 NFT，玩家可以购买、销售并赚取代币化数字资产。

NFT 曾经是加密产业最炙手可热的资产，许多名人都积极参与，可惜 FTX 的倒闭将行业送入寒冬。6 月份全球 NFT 销售额同比大降 38%，下滑至 6.53 亿美元。

面对区块链和加密货币，谷歌的态度并不明确，一方面谷歌 Play 继续封杀加密货币挖矿 App，另一方面谷歌云计算部门又与 Dapper Labs 携手合作。NBA Top Shot 数字藏品就是 Dapper Labs 开发的。

去年 10 月苹果已经发布指南，就 App Store 平台的加密货币交易进行规范，指南覆盖 App 和游戏内的 NFT 使用问题。谷歌新政策与苹果之前的举动有相似之处。苹果谷歌都对程序内交易征收高额佣金，加密货币和游戏产业很不满意。加密货币交易所 Coinbase 的首席执行官布莱恩・阿姆斯特朗（Brian Armstrong）去年曾公开批评苹果程序内交易政策，认为 App Store 纯粹就是大搞垄断。

谷歌 Play 制定过一套关于真钱博彩、游戏和竞赛的规范，在此规范之下谷歌 Play 支持涉及代币化资产的交易。开发者如果想引入 NFT，需要按规范操作，比如确保玩家在购买时明确知道 NFT 的价值。

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