DeepMind CEO 不认同“谷歌没有护城河”观点，称继续引领下个关键突破

IT之家 7 月 12 日消息，一位匿名用户今年 5 月在 Discord 平台上，分享了一份名为《我们没有护城河，OpenAI 也没有》的内部文件，质疑谷歌在人工智能领域的未来。

谷歌 DeepMind 首席执行官 Demis Hassabis 近日在接受 Decoder 采访中，尽管承认这份内部文件确实出自谷歌员工之手，但并不代表认同这个观点。

IT之家翻译 Hassabis 的部分采访内容如下：

我认为这份备忘录是真的。谷歌的工程师经常写各种文件，有时它们会被泄露并传播开来。 我们倡导自由的讨论环境，但我们会自主判断、制定自己的路线。我没有详细阅读那份具体的备忘录，但我不同意由此得出的结论。 你可以回过头看看谷歌和 DeepMind 在创新和突破方面的成绩。我对谷歌的未来充满信心，而且谷歌在未来 10 年里，会像过去一样，引领下一个关键突破。

Hassabis 对谷歌在人工智能行业的未来并不那么悲观。他认为，该公司研究人员的竞争性质将有助于将谷歌推向人工智能的最前沿，并补充说，在合并 Google Brain 和 DeepMind 团队之后，会带来更多的突破。

相关阅读：

《开源狂潮让巨头惨败，谷歌内部文件曝光：我们和 OpenAI 都没有护城河》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。