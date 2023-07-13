三星申请多项智能戒指商标，消息称可和头显联动扩展 XR 体验

IT之家 7 月 13 日消息，三星昨日向欧洲监管机构提交了多项智能戒指相关的商标申请。国外科技媒体 patentlyapple 报道称，三星计划让智能戒指作为 XR 头显设备的延伸，以进一步和苹果的 Vision Pro 头显竞争。

IT之家在此附上三星在欧洲申请的商标名称如下：

Samsung One

Samsung Rhythm

Samsung Pulse

Samsung Circle

上述 4 个商标均适用于 Class 09，该类别如下：

智能戒指； 可穿戴计算机本质上的智能手环、智能项链、智能眼镜和智能戒指； 可穿戴数字电子通信设备；

可下载的智能戒指软件应用程序，用于跟踪、收集、监测、检测、识别、存储、传输、管理和评估生物特征和生理数据、生命体征和个人健康记录，并提供医疗建议；

用于智能戒指的记录软件应用程序，用于跟踪、收集、监控、检测、识别、存储、传输、管理和评估生物特征和生理数据、生命体征和个人健康记录，并提供医疗建议。

三星此前在美国申请了“Galaxy Insight”（#98069285）和 Galaxy Index（#98069267）；在欧洲申请了“Galaxy Circle” (#98069239) 商标。

该媒体还汇总了三星此前提交的两项智能戒指专利 01 和 02，感兴趣的用户可以深入阅读。

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