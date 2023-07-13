努比亚 Z50S Pro 手机官宣 7 月 20 日发布：全新 35mm 高定光学，号称“超越一英寸”

IT之家 7 月 13 日消息，努比亚 Z50S Pro 手机今日官方宣布将于 7 月 20 日 14:00 发布，官方宣称“全新 35mm 高定光学，超越一英寸”。

▲ 努比亚 Z50S Pro 官宣海报

IT之家曾报道，努比亚 Z50S Pro 已通过 3C 认证，支持 80W 有线快充。据数码博主 @数码闲聊站 爆料，努比亚 Z50S Pro 内置 5000mAh 级别的大电池，搭载骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，CPU 主频达到 3.36GHz。另外，这款新机搭载了全新大底主摄，焦段为 35mm，光圈为 f / 1.59。

▲ 博主 @数码闲聊站 爆料截图

此前，这款新机已经现身 Geekbench 跑分数据库，型号为 NX713J，配备代号为 Kalama 的主板。这款新机最高单核成绩达到了 2051 分，最高多核成绩达到了 5286 分，配备了 12GB RAM。

努比亚技术有限公司总裁倪飞已经公布了努比亚 Z50S Pro 的样张，大家可以提前欣赏一下。

▲ 努比亚 Z50S Pro 拍摄样张

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