索尼 PS5 第一方神秘新作曝光：以伦敦为故事背景，实时服务型游戏

IT之家 7 月 13 日消息，索尼 SIE 此前多次重申，将在关于未来的第一方游戏计划中，新增一些强化实时服务型游戏，来扩展相关游戏类型。

据悉，索尼 SIE 其旗下多家工作室当下正忙于此项游戏开发工作。如 Haven 工作室、Firewalk 工作室、以及顽皮狗的《最后生还者》多人模式。

▲ 图源 索尼

而据 IGN 表示，索尼 SIE 实际上还有一款神秘新作尚未公布，这是一款由 PlayStation 伦敦工作室所打造的一款游戏。

现阶段可以确认的是这款神秘游戏为合作游戏，背景设定在奇幻世界下的伦敦。IT之家发现，根据官方发出的首席战斗设计师招聘信息，游戏将会有“英雄”可选，其中每个英雄都有着属于自己标志性的能力。

在职位要求中有提到需要 PC 和主机上的大规模战斗设计经验，故本作可能会同步登录 PC 和 PS5。这也和索尼 PlayStation 工作室的负责人 Hermen Hulst 此前所说“第一方实时服务游戏将同时在两个平台上推出”的言论相符。

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