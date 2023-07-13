科大讯飞：利用星火认知大模型打造“诊后康复管理平台”，为患者生成个性化康复计划

IT之家 7 月 13 日消息，科大讯飞近日在互动平台表示，基于星火认知大模型，“讯飞医疗”全面升级医疗诊后康复管理平台，将“专业的诊后管理和康复指导延伸到院外”。

▲ 图源 科大讯飞

据悉，当下该平台可以根据患者健康画像自动分析，为患者智能生成个性化康复计划，并督促患者按计划执行。

科大讯飞表示，“该诊后管理平台试点已取得显著效果，平台可提高合作医院医生的管理效率 10 倍以上，患者康复过程中的随访率和咨询回复率达到 100%，出院患者满意度达到 98% 以上”。

科大讯飞声称，“随着星火认知大模型的持续迭代，诊后康复管理平台将逐步实现全病种、全病程的精细化管理，让每一位出院患者离院不离管，拥有专属的 AI 康复医生，最大限度地享受到延续性医疗服务”。

IT之家发现，科大讯飞在星火大模型上动作频频，在此前发布的 AI 学习机 LUMIE 10 中，便搭载了相关 AI 助手。而近日科大讯飞宣布，讯飞星火认知大模型发布两个月内，开发者数量增加 85 万，并将出海东南亚，将在新加坡实施“1+4”战略，可谓是科大讯飞押住了 AI。

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