【IT之家开箱】科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 Pro 图赏：简约时尚，不乏童趣

7 月 6 日，科大讯飞推出了首款搭载星火认知大模型的立式大屏学习机，也就是科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 系列，这是一款面向 3-18 岁全学龄段孩子的功能齐备的 AI 学习机，同时也采用了全新的外观设计。目前IT之家已经拿到了其中的高配款 LUMIE10 Pro，现在先为大家送上一波开箱图赏。

作为一款立式大屏一体机，LUMIE10 Pro 的一个显著特点就是“大”，光看包装盒，你可能以为里面装的是一台笔记本。包装主色调为银白色，正面有产品的图案和名称字样，整体简约时尚。

打开包装后，除了产品本体，还随机附送了一支 AI 手写笔 2.0、一支伸缩式触控棒、三枚笔尖和一个触控棒的棉球、数据线、电源以及说明书。

LUMIE10 Pro 这次采用时尚大方的立式设计，正面是一块 17 英寸的类自然光护眼屏，上手感觉还是很大的。屏幕周围有黑色的边框，屏幕上方有前置的摄像头和传感器，下方为银色的“科大讯飞”Logo 字样。

与屏幕下方相连的是扬声器区域，而在密集的孔状栅格中间，有一枚圆形的电源按钮，电源图标、按钮表面和外围分别是灰色、黑色与淡橘色，视觉上颇为醒目。

扬声器区域的底部以包裹式的设计直接与机身背面相连，形成一个圆润统一的弧度。我们正好可以看到机身背面，纯平、简白，但是在支架区域的下方则是清新养眼的橘黄色，这里有电源接口和 USB 端口，色彩搭配时尚的同时，也增添了几分童趣。

在机身顶部，还有一枚方形的 AI 智慧眼摄像头，可以自由调节角度。摄像头外围也是橘黄色，正好和屏幕下方的电源键在设计上相互映衬，更显美学语言的统一性。

LUMIE10 Pro 的机身右侧也有一枚醒目的橘黄色音量按键，同时还有麦克风，以及用于磁吸收纳伸缩式触控棒的凹槽。

机身左侧则为 3.5mm 耳机接口和麦克风，没有其他按键。

LUMIE10 Pro 还随机附赠了 AI 手写笔 2.0，手写笔整体为银色，和普通的圆珠笔差不多，轻盈小巧，手感舒适。

整体来说，科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 Pro 在外观上还是比较时尚、好看的，虽然机身的尺寸较大，但由于立式固定的设计，用起来并不会感到笨重，在学习机产品中，算得上颜值派了。

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