全球首款无线 OLED 电视 LG SIGNATURE OLED M 即将上市

IT之家 7 月 13 日消息，今年年初，LG 电子在 CES 展推出了 97 英寸 Signature OLED M3 电视（型号：97M3），宣称是全球首款采用 Zero Connect 技术的消费类电视产品。

LG 电子表示，这款电视即将面市。据悉，该产品今日起在韩国本土开启预售，20 日正式上市，之后陆续登陆北美和欧洲等全球市场。

与传统电视不同的是，这款电视所有用于连接外部设备的输入接口都位于背面或侧面，而且还配备了一个单独的“零连接”盒，可以在 10 米之内将 4K 120Hz 视频和音频信号无线传输到屏幕上。

该“零连接”盒配有多个接口，包括常用的 HDMI、有线 / 卫星机顶盒和游戏机接口，还可以与兼容的条形音箱进行无线连接。

它还采用了 LG 电子自主研发的无线 AV（音频、视频）传输解决方案，相比 Wi-Fi 6 方案可实现最高 3 倍以上的速度；还支持最新的 Dolby Vision 和 Dolby Atmos。

LG Signature OLED M 将从韩国、北美和欧洲开始依次在全球各大市场发售。此外，LG 电子还将向通过提前预订购买的顾客赠送 LG Standby Me 屏幕。

据称，为纪念新产品上市，向所有购买者提供价值 300 万韩元（IT之家备注：当前约 16740 元人民币）的优惠，韩国首发价为 4390 万韩元（当前约 24.5 万元人民币）。

值得一提的是，搭载 4K / 120Hz 无线传输方案的 83/77 英寸 OLED Evo（型号：83/77M3）电视也将上市，韩国首发价分别为 1450 万韩元（当前约 80910 元）和 1040 万韩元（约 58032 元）。

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