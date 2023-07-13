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首页 > 智车之家>汽车新闻

特斯拉 Cyberquad 儿童摩托车正式上架中国官网，售价 11990 元

2023/7/13 14:18:39 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 peacelove 的线索投递！

7 月 13 日，特斯拉中国官网正式上架了儿童玩具摩托车 Cyberquad。并公布其官方指导价为 11990 元。该玩具车将于 7 月 14 日上午 10:00 在特斯拉在线商店、特斯拉天猫 / 京东官方旗舰店开售

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该车是一款专门针对儿童使用的 ATV 全地形车，早在 2021 年就已在海外开售，售价为 1900 美元（IT之家备注：当前约 13737 元人民币）。

2019 年特斯拉纯电皮卡 Cybertruck 发布会上，特斯拉就已经展示了同名的越野摩托车，意在展现 Cybertruck 的装载能力。不过，当时亮相的是实实在在的越野摩托车，而非此次开售的儿童玩具。

IT之家附特斯拉 Cyberquad 玩具车具体参数如下：

这款玩具车的灵感来自我们标志性的 Cybertruck 设计语言，车身配备了特斯拉标志性的 LED 大灯和尾灯，坚固的钢架和橡胶充气轮胎，还配备了软垫座椅以增加骑行舒适度，为孩子们提供有趣的骑行体验。Cyberquad 玩具车由锂离子电池供电，在续航和充电速度方面都拥有出色的表现，续航里程可达 13 公里，最高时速可配置为 8km/h，适合 8-12 岁的儿童

产品规格：

  • 适用年龄：8-12 岁

  • 最大承重：50 千克

  • 续航时间：约 1.5 小时

  • 续航里程：13 公里

  • 行驶速度设置（两档）：档位 1 = 4 公里 / 小时、档位 2 = 8 公里 / 小时

  • 电池电压：21.6V 188Wh 锂离子电池

  • 充电器：输入 100-240V AC 50/60Hz、输出 25.2V DC, 3.0A

  • 电机：24V 350W

  • 外包装尺寸：133.5 厘米 x 75 厘米 x 84 厘米

  • 产品净重：48.5 千克

  • 含外包装重量：59.4 千克

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关键词：特斯拉Cyberquad

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