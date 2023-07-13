ROG RTX 4060 猛禽显卡上架：3 风扇 + 3.1 槽厚，3089 元

IT之家 7 月 13 日消息，华硕 6 月底发布的 RTX 4060 猛禽显卡现已上架，售价 3089 元，应该是目前最贵的 RTX 4060。

旗舰型号 ROG Strix GeForce RTX 4060 显卡在外观部分使用了赛博朋克风格的元素，显卡长度为 311.4mm，具有 3.1 槽厚度，散热上配备了三只变曲面轴流风扇的设计，显卡还配备了一个 8Pin 的传统供电接口，保留了双 BIOS 设计，且支持 0db 技术。

据外媒 TechPowerUp 实测，ROG RTX 4060 猛禽显卡的散热效果领先其他品牌型号，游戏温度仅 54­°C。

如上图所示，ROG RTX 4060 猛禽显卡的闲置温度只有 35­°C，游戏温度 54­°C，Hotspot 温度也只有 66­°C，均低于其他厂商的型号。据IT之家稍早前报道，外媒 TechPowerUp 测试显示普通的 RTX 4060 游戏功耗为 115W，部分 OC 型号可达 130W，猛禽 RTX 4060 则达到了 163W，接近 RTX 4060 Ti 的功耗。

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