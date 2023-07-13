创维推出壁纸电视 A7D Pro 系列：超薄无缝贴墙设计，最高 960 Mini LED 分区

IT之家 7 月 13 日消息，随着“无缝贴合”概念的兴起，电视也开始往“壁纸”方向发展。创维全新壁纸电视 A7D Pro系列现已上市，主打 “超薄无缝贴墙”艺术形态和“百变艺术屏”功能。

创维壁纸电视 A7D Pro系列包含 65/75/85 英寸三种规格，首发价分别为 6399 元、9299 元、13199 元。

其中，65英寸、75 英寸机身最薄处为 39.9mm，85 英寸机身最薄处为 41.9mm，通过重构纯平背板，实现了机身与墙面的真正“零距离”贴合。

该系列电视采用 Mini LED 技术，分别为 576、720、960 个分区，灯珠尺寸是上一代的 1/120，拥有 ACD 自适应调光、16bit 环境控光、XDR 1200nits 峰值亮度以及 110% DCI-P3 广色域，ΔE<1，通过莱茵护眼认证，搭配哈曼 × 创维声学系统 2.1.2 音响系统，共有 11 个发声单元和 1 个独立音响，功率可达 81W，最大声压> 95dB，内置低音及天空声场，支持 DTX:S。

其他方面，该系列电视搭载创维 G 画质芯片（双核 A55 + 双核 A75），配备 4+128GB 存储，提供满血 HDMI 2.1 接口，支持 WiFi 6、ALLM、VRR，最高支持 4K 分辨率以及 288Hz 刷新率（IT之家注：85 英寸最高 240Hz）。

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