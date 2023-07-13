谷歌 AI 聊天机器人 Bard 审核员称压力大，只有 3 分钟审核答案

IT之家 7 月 13 日消息，据彭博社报道，谷歌的人工智能聊天机器人 Bard 是由数千名合同工（Contractor）在压力下训练的，他们只有 3 分钟的时间来审核 Bard 生成的回答。

据报道，这些合同工来自 Appen 和埃森哲等公司，他们只接受了最低限度的培训，时薪只有 14 美元（IT之家备注：当前约 100 元人民币）。他们的工作是评估 Bard 的回答是否可靠和准确。

虽然像 Bard 和 ChatGPT 这样的聊天机器人依赖于底层的大型语言模型来生成回答，但是人类也参与了回答的审核过程，以确保它们是可靠和准确的。然而据彭博社报道，根据内部文件和六名合同工的说法，审核 Bard 回答的人类工作量变得越来越大和复杂。

一名合同工称，“就目前情况而言，人们感到害怕、压力大、工资低，不知道发生了什么。这种恐惧文化不利于我们提高质量和团队合作。”

合同工的任务之一就是根据回答来评价其“有用性”，并在“一点也没有用”到“非常有用”的范围内打分。

谷歌发言人在一份声明中称：“让人们获得高质量的信息是我们使命的核心。我们进行了大量的工作来负责任地构建我们的人工智能产品，包括多年来我们不断完善的严格测试、培训和反馈过程，以强调事实性和减少偏见。人工评估，包括来自谷歌内部和外部的个人，是我们用来改进产品的众多方法之一。”

该发言人还称，“评分并不直接影响我们模型的输出，它们也绝不是我们提高准确性的唯一方式。”

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