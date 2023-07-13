新预告放出，经典恐怖游戏《钟楼惊魂》明年登陆 PS5、Xbox 等平台

IT之家 7 月 13 日消息，《钟楼惊魂》（Clock Tower）在游戏圈内，是公认有史以来，最具影响力的恐怖游戏之一。

这款极具特色的恐怖游戏于 1995 年在 Super Famicom 上推出，虽然后续移植推出了多个语言版本，但从未以英语语言推出过。

英文版《钟楼惊魂》在经过几十年的等待之后，Sunsoft，Capcom 和 Limited Run Games 正在合作，将这款游戏重新搬上现代主机和 PC 平台上。

官方并未公布具体的发布日期，Limited Run Games 只是表示将于 2024 年年初，登陆 Xbox Series X|S，Xbox One，PS4，PS5，Nintendo Switch 和 PC 等平台。

IT之家在此附上《钟楼惊魂》简介如下：

钟楼惊魂（Clock Tower，又名：时钟塔、钟楼）是日本 Human Entertainment 公司推出的惊栗游戏作品之一，游戏于 1995 年首次发行超级任天堂版，至 1997 年推出 PlayStation 平台改良版本，其标题被改为《Clock Tower ~The First Fear~》，1999 年推出 Wonder Swan 及 Windows 95 版本。

该作大部分情节和人物都参考于 Dario Argento 的一部意大利恐怖题材电影《Phenomena》，画面很惊悚。

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