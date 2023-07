新预告放出，经典恐怖游戏《钟楼惊魂》明年登陆 PS5、Xbox 等平台

IT之家 7 月 13 日消息,《钟楼惊魂》(Clock Tower)在游戏圈内,是公认有史以来,最具影响力的恐怖游戏之一。

这款极具特色的恐怖游戏于 1995 年在 Super Famicom 上推出,虽然后续移植推出了多个语言版本,但从未以英语语言推出过。

英文版《钟楼惊魂》在经过几十年的等待之后,Sunsoft,Capcom 和 Limited Run Games 正在合作,将这款游戏重新搬上现代主机和 PC 平台上。

官方并未公布具体的发布日期,Limited Run Games 只是表示将于 2024 年年初,登陆 Xbox Series X|S,Xbox One,PS4,PS5,Nintendo Switch 和 PC 等平台。

IT之家在此附上《钟楼惊魂》简介如下:

钟楼惊魂(Clock Tower,又名:时钟塔、钟楼)是日本 Human Entertainment 公司推出的惊栗游戏作品之一,游戏于 1995 年首次发行超级任天堂版,至 1997 年推出 PlayStation 平台改良版本,其标题被改为《Clock Tower ~The First Fear~》,1999 年推出 Wonder Swan 及 Windows 95 版本。

该作大部分情节和人物都参考于 Dario Argento 的一部意大利恐怖题材电影《Phenomena》,画面很惊悚。

