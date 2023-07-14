可追踪情绪等，消息称苹果 iPhone 15 系列健康应用将深度融合 AI 技术

IT之家 7 月 14 日消息，美国知名投行韦德布什（Wedbush Securities）分析师丹・艾夫斯（Dan Ives）近日发布备忘录，表示苹果今年推出的 iPhone 15 系列会有突破性改进，升级幅度之大，会吸引 2.5 亿过去 4 年未升级的 iOS 用户购买。

艾夫斯表示苹果新款 iPhone 15 系列会采用新的设计、扩大电池容量、优化相机质量，在售价方面会上涨 100 至 200 美元（IT之家备注：当前约 717 至 1434 元人民币）。

艾夫斯认为苹果正在积极筹备人工智能，而 iPhone 15 系列会成为苹果的一个重要基石。

IT之家援引艾夫斯观点，苹果在 iPhone 15 系列上会极大地增强 Health 应用程序，通过引入人工智能，改善心率，呼吸和睡眠的数据收集。

艾夫斯认为 AI 增强的 Health 应用可以定制用户锻炼和膳食计划，并通过更好的数据跟踪从睡眠到呼吸的一切。它通过监控锻炼和膳食计划、追踪睡眠等，帮助用户实现全面的管控。

该报告继续说，人工智能还将用于通过捕获语音然后分析短信来跟踪情绪。

苹果还可能会在 App Store 上开辟一个专门的区域，专门展示 AI 驱动的应用程序。

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