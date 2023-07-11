纬创回应 6 亿美元出售印度 iPhone 代工厂传闻：以正式公告为主

IT之家 7 月 11 日消息，据台湾地区《经济日报》报道，市场传出纬创印度厂出售案再有新进度，据外媒指出，塔塔集团将在 8 月份正式完成对纬创旗下 iPhone 代工厂的收购交易，成交价预计超过 6 亿美元，针对印度厂出售进度，纬创则回应，公司对外媒报导不予置评，有关相关讯息，仍以对外正式公告为主。

此前据彭博社报道，塔塔集团正寻求收购位于卡纳塔克邦的纬创工厂，该工厂有着超过 10000 名员工，目前正在组装 iPhone 14 机型。纬创已承诺在截至 2024 年 3 月的财政年度内出货价值 18 亿美元（IT之家备注：当前约 130.14 亿元人民币）的 iPhone，并在明年增加三倍的工人数。消息人士还透露，塔塔集团将在收购该工厂后继续履行这些承诺。

塔塔集团（टाटा समूह）是印度目前最大的集团公司，包括 7 个部门 96 个公司，在六大洲 40 多个国家经营业务，其产品出口到 140 个国家，涉及航空、汽车、快消产品、化学物质、国防航太、配电系统、工程、金融、医疗、资讯、铁路机车、房地产、钢铁、通讯等领域。

纬创资通是苹果 iPhone SE 和 iPhone 6s 智能手机的组装商之一，后来立讯精密宣布以 4.72 亿美元收购部分纬创 iPhone 业务，从而成为苹果公司的首家中国内地代工厂商。

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