科技昨夜今晨 0714：消息称淘宝天猫启动重大人力体系改革、苹果 Apple Store 教育优惠活动上线、特斯拉上海工厂第 100 万辆 Model Y 下线

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 14 日，星期五，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、消息称淘宝天猫启动重大人力体系改革

据媒体报道，近期淘宝天猫集团启动了近年来最大的人力制度改革，涉及员工绩效、层级体系等多个核心事项。目前已形成初步的“征求意见版”，其中提及，取消 P 序列，改为 14-28 级，对应原 P4-P8 ，每三个层级对应一个 P 级； 原 P8 以上员工走组织任命的形式，不再有职级的晋升和降级，而根据业务规模和团队规模来决定薪资和奖金等。

淘宝天猫集团回应表示，改革是一定的也是必需的，方案仍在调研阶段。>> 查看详情

2、苹果 Apple Store 教育优惠返校季活动正式上线

苹果宣布 7 月 13 日在英国以及欧洲、亚洲和中东的部分国家和地区推出“返校季”促销活动，将一直持续到 2023 年 10 月 23 日。大中华区用户可以在以折扣价购买符合条件的设备（MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini 以及 iPad Pro 和 iPad Air）的同时获赠 AirPods 或 Apple Pencil。此外，学生还有资格享受 AppleCare+ 20% 的折扣。>> 查看详情

3、特斯拉上海工厂第 100 万辆 Model Y 新车下线

日前有多名汽车博主发布消息称，特斯拉上海超级工厂第 100 万辆 Model Y 下线。从照片中可以看见，该工厂国内外员工正围绕一辆红色的 Model Y 拍摄合影，背景挂有“1 Million 百战不殆，万人齐心”的横幅，地面上也覆盖了“上海工厂百万下线，再破记录持续领先”的字样。经过向特斯拉官方工作人员求证，已确认该消息属实。>> 查看详情

4、苹果推送 iOS / iPadOS 17 首个公测版

苹果 7 月 13 日向 iPhone、iPad 用户推送了 iOS 7 与 iPadOS 17 首个公测版本，邀请全球的用户测试新版本。注册的开发人员可以通过打开“设置”应用程序，转到“软件更新”部分，点击“测试版更新”选项，然后打开 iOS 开发人员测试版来选择进入测试版。请注意，需要与开发者账户关联的 Apple ID 才能下载和安装测试版。>> 查看详情

5、马斯克：中国有意参与制定 AI 国际规则，我有点亲华

马斯克当地时间 12 日参加“推特空间”（Twitter Spaces）活动时，谈及人工智能（AI）、中国等话题。他表示，中国有意愿且已准备好与国际社会合作、一同制定 AI 规则。期间他称自己“有点亲华”，并称“中国人民真的很棒”。>> 查看详情

6、华为去年专利收入达 5.6 亿美元

华为今日在深圳召开“跨越创新边界 ——2023 创新和知识产权论坛”。华为副总裁、知识产权部部长樊志勇表示，2022 年，华为专利许可收入为 5.6 亿美元（约 40.15 亿元人民币），对 4G 和 5G 手机设置的许可费率上限分别为每台 1.5 美元（约 11 元人民币）和 2.5 美元（约 18 元人民币）。>> 查看详情

7、理想汽车回应“周销量被小鹏高管质疑”

针对“周销量被小鹏汽车高管质疑”一事，理想汽车作出回应。理想汽车负责人称：“数据的获取合法合规。我们向社会公众公布的数据来源于汽车行业通用的数据渠道。基于我们与数据提供方的合同约定，不便对外透露，但我司关于数据来源，此前已向有关部门进行过说明。”>> 查看详情

8、消息称小米新机全系标配无塑料支架，预计为 Redmi K70 系列

有数码博主 7 月 13 日爆料，小米 Redmi 迭代新机全系标配无塑料支架并搭载极窄 2K 新直屏，预计为 Redmi K70 系列。该博主还透露，新机高配版本还将搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器，机身内置 5120mAh 大电池，支持 120 瓦有线快充等，该系列产品亮点在于“屏幕、主摄、外围配套”。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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