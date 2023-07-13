2023 年上半年微博热搜趋势报告发布，苹果、特斯拉成行业流量王

IT之家 7 月 13 日消息，今日微博发布《2023 年上半年微博热搜趋势报告》，涵盖社会、文娱及手机、汽车、游戏、体育、动漫等垂直领域热点数据。报告显示，上半年热搜“爆”词出现 167 次，包括新年快乐、春晚节目单、春晚舞台、考研成绩、B站、315 晚会等等。

手机行业中，苹果、华为、小米分列上半年十大热搜品牌前三位，而汽车行业十大热搜品牌前三位则由特斯拉、宝马、蔚来包揽。在游戏垂直领域，王者荣耀上榜 134 次，成为上半年最“火”游戏。

IT之家注意到，在手机行业十大热搜事件中，苹果 WWDC23 热搜上榜 31 次，华为春季旗舰发布会上榜 26 次，小米 13 Ultra 发布会上榜 23 次，OPPO Find X6 系列发布会上榜 19 次，荣耀 90 系列新品发布会上榜 14 次，荣耀 Magic5 系列发布会上榜 11 次，华为 nova11 发布和 vivo S17 系列发布会上榜都是 10 次，OPPO Reno 10 系列新品发布会和 vivo X Fold2 / X Flip 系列发布上榜都是 9 次。

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