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微软发布 Win10 Build 19045.3269 Release Preview 更新：解决 Windows 通知中心和登录问题

2023/7/14 9:29:08 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825微软去哦怕华南吴彦祖EdgeOS 的线索投递！

IT之家 7 月 14 日消息，微软今天向 Windows 10 Release Preview 频道发布了新的预览版本，版本号升至 19045.3269

本次更新主要解决 Windows 通知中心和登录问题，同时带来了其他一些细节改进与 Bug 修复。

IT之家附具体更新日志如下：

  • 此更新解决了影响 Windows 通知平台的问题，此前无法从应用程序向用户发送通知。

  • 此更新解决了影响已加入混合设备的问题。如果未连接到互联网，则无法登录系统。当用户使用 Windows Hello for Business PIN 或生物识别凭据时，会发生这种情况。此问题也同时适用于云信任部署。

  • 此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。当网络连接可能未完全初始化时，这会有所帮助。

  • 此更新增加了用户尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试尝试。

  • 此更新解决了可能影响 Win32 和通用 Windows 平台（UWP）应用的问题。当设备进入新式待机时，它们可能会关闭。新式待机是连接待机电源模型的扩展。如果某些蓝牙电话链接功能已打开，则会出现此问题。

  • 此更新解决了影响事件转发订阅的问题。将事件通道添加到订阅时，它会转发不需要的事件。

  • 此更新解决了影响 Windows 管理规范（WMI）存储库的问题。这会导致安装错误。当设备未正确关闭时，会出现此问题。

  • 此更新可能导致用户驱动被意外卸载。当用户从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会发生这种情况。

  • 此更新增强了 VerdanaPro 字体系列的某些字母的提示。

  • 此更新解决了在玩游戏时可能会影响计算机的问题。可能会发生超时检测和恢复（TDR）错误。

  • 此更新会影响 XAML 中的文本编辑控件。控件变为只读后，无法再次编辑控件。当用户对日语、中文和韩语使用新的 Microsoft 输入法编辑器时，会发生这种情况。

  • 此更新解决了影响打印作业的问题。意外的互联网打印协议（IPP）模式切换可能导致打印作业突然停止。当存在独立硬件供应商（IHV）驱动程序时，会发生这种情况。

  • 此更新使国家 / 地区和运营商设置资产（COSA）配置文件保持最新。

  • 此更新解决了影响某些显示和音频设备的问题。系统从睡眠状态恢复后，它们会丢失。

  • 此更新解决了互联网协议安全（IPsec）中的死锁。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

  • 此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序（BYOVD）攻击风险的驱动程序。

  • 此更新解决了导致 Windows 失败的问题。当用户在具有较大扇区大小的存储介质上使用 BitLocker 时，会发生这种情况。

  • 此更新解决了影响搜索应用的问题。它全屏打开，阻止其他“开始”菜单操作，并且用户无法关闭它。

  • 此更新解决了影响服务器消息块（SMB）上的 I / O 的问题。当用户使

  • 用 LZ77 + 霍夫曼压缩算法时，它可能会失败。

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关键词：微软 Win10

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