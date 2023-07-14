微软发布 Win10 Build 19045.3269 Release Preview 更新：解决 Windows 通知中心和登录问题

IT之家 7 月 14 日消息，微软今天向 Windows 10 Release Preview 频道发布了新的预览版本，版本号升至 19045.3269。

本次更新主要解决 Windows 通知中心和登录问题，同时带来了其他一些细节改进与 Bug 修复。

IT之家附具体更新日志如下：

此更新解决了影响 Windows 通知平台的问题，此前无法从应用程序向用户发送通知。

此更新解决了影响已加入混合设备的问题。如果未连接到互联网，则无法登录系统。当用户使用 Windows Hello for Business PIN 或生物识别凭据时，会发生这种情况。此问题也同时适用于云信任部署。

此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。当网络连接可能未完全初始化时，这会有所帮助。

此更新增加了用户尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试尝试。

此更新解决了可能影响 Win32 和通用 Windows 平台（UWP）应用的问题。当设备进入新式待机时，它们可能会关闭。新式待机是连接待机电源模型的扩展。如果某些蓝牙电话链接功能已打开，则会出现此问题。

此更新解决了影响事件转发订阅的问题。将事件通道添加到订阅时，它会转发不需要的事件。

此更新解决了影响 Windows 管理规范（WMI）存储库的问题。这会导致安装错误。当设备未正确关闭时，会出现此问题。

此更新可能导致用户驱动被意外卸载。当用户从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会发生这种情况。

此更新增强了 VerdanaPro 字体系列的某些字母的提示。

此更新解决了在玩游戏时可能会影响计算机的问题。可能会发生超时检测和恢复（TDR）错误。

此更新会影响 XAML 中的文本编辑控件。控件变为只读后，无法再次编辑控件。当用户对日语、中文和韩语使用新的 Microsoft 输入法编辑器时，会发生这种情况。

此更新解决了影响打印作业的问题。意外的互联网打印协议（IPP）模式切换可能导致打印作业突然停止。当存在独立硬件供应商（IHV）驱动程序时，会发生这种情况。

此更新使国家 / 地区和运营商设置资产（COSA）配置文件保持最新。

此更新解决了影响某些显示和音频设备的问题。系统从睡眠状态恢复后，它们会丢失。

此更新解决了互联网协议安全（IPsec）中的死锁。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序（BYOVD）攻击风险的驱动程序。

此更新解决了导致 Windows 失败的问题。当用户在具有较大扇区大小的存储介质上使用 BitLocker 时，会发生这种情况。

此更新解决了影响搜索应用的问题。它全屏打开，阻止其他“开始”菜单操作，并且用户无法关闭它。

此更新解决了影响服务器消息块（SMB）上的 I / O 的问题。当用户使