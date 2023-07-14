荣耀畅玩 40C 机型开售：搭载骁龙 480+，6GB+128GB 售 899 元

IT之家 7 月 14 日消息，荣耀畅玩 40C 在荣耀商城开售，7 月 18 日发货，6GB+128GB 售价 899 元。

IT之家从官网获悉，荣耀畅玩 40C 共有墨玉青、幻夜黑、碧空蓝 3 款配色，配备 6.56 英寸屏幕，分辨率 720×1612，支持 1670 万色、70% NTSC 色域、90Hz 刷新率、269 PPI，还有“类自然光护眼”技术，模拟自然光的动态变化，通过智能律动光技术促进眼部血液循环缓解眼疲劳。

荣耀畅玩 40C 搭载高通骁龙 480 + 处理器，CPU 频率 2*A76*2.2GHz+6*A55*1.9GHz，运行 MagicOS 7.1 系统；内置 5200mAh 电池，厚 8.35mm，重约 188 克。

该机后置 1300 万像素主摄（f / 1.8 光圈），图片最大可支持 4160*3120 像素，支持延时摄影、夜景模式、人像模式、录像、专业拍照等；前置 500 万像素摄像头（f / 2.2 光圈），图片最大可支持 2592*1944。

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