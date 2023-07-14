深圳建设国际电竞之都：优秀游戏产品最高奖励 500 万元，队伍成绩优秀最高奖励 500 万元

IT 之家 7 月 14 日消息，深圳市文化广电旅游体育局印发《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施》，对在深圳研发发行、上线满一年且具有较大影响力的电竞游戏产品，根据下载量、用户活跃度、衍生赛事规模等条件，给予最高 200 万元奖励；对被重大电竞赛事选用的游戏产品，给予一次性最高 500 万元奖励。

《举措》对在深圳注册并冠“深圳”队名，参加国际、全国顶级电竞赛事的，给予每赛季最高 200 万元资助；参赛成绩优秀的，根据赛事类别、影响力和名次，给予最高 500 万元奖励。

《举措》对在深圳举办且符合条件的国际性高水平电竞赛事，给予每次最高 800 万元资助；对在深圳举办且符合条件的全国性高水平电竞赛事，给予每次最高 500 万元资助。该举措 7 月 10 日起实施，有效期 3 年。

IT 之家附举措原文：

电子竞技是数字经济发展的重要场景，基于其市场潜力大、社会关注度高、联动效应强、经济效益好、深受年轻人喜欢等优势和特点，正逐渐成为数字经济新动能、城市形象新名片、文化出海新载体。为进一步推进电竞产业快速健康发展，不断提升深圳电竞产业发展能级和集聚度，加快建设国际电竞之都，制定本措施。 一、发展目标 充分发挥深圳高新技术产业发展优势和电竞游戏研发优势，聚焦电竞产业发展关键环节，打通产业上下游，拓展延伸产业链，加快构建资源要素集聚、产业布局合理、基础设施完备、品牌特色突出、融合效应显著、高端人才汇集、发展环境优良的电竞产业生态。力争到 2025 年，研发推出 3—5 个社会效益和经济效益相统一的电竞游戏产品，集聚 5—8 个专业性和创新性相统一的电竞领军企业和俱乐部，举办 5 个以上行业影响力和社会关注度相统一的高水平电竞赛事，建成 1—2 个满足赛事功能需求和赛后综合利用相统一的电竞场馆，成为引领粤港澳大湾区、辐射全国、面向世界的国际电竞之都。 二、加强电竞内容创作 （一）支持电竞内容创作生产。鼓励企业加强电竞游戏内容和技术创新，重点研发符合市场需求和行业发展趋势的移动端电竞产品，打造弘扬社会主义核心价值观、代表先进文化发展方向、传播文明理念的原创精品力作。对在深圳研发发行、上线满一年且具有较大影响力的电竞游戏产品，根据下载量、用户活跃度、衍生赛事规模等条件，给予最高 200 万元奖励。对被重大电竞赛事选用的游戏产品，给予一次性最高 500 万元奖励。 （二）培育壮大电竞研发机构。支持国内外电竞研发机构落户深圳，增强整体研发和原创实力，促进精品电竞游戏创作生产。对迁入深圳且符合条件的从事电竞及相关产业的研发机构，给予一次性最高 200 万元奖励。符合条件的电竞软件企业可根据我市推动软件产业高质量发展的有关规定申请政策扶持。 三、培育电竞市场主体 （三）培育引进电竞领军企业。大力引进国内外电竞游戏研发、电竞赛事运营、电竞媒体等行业领军企业，支持相关企业在深圳设立地区总部、业务总部，不断培育壮大电竞市场主体，提高大型电竞赛事运营、制作传播、商业开发能力。对新引进的国内外领军企业或相关机构，给予一次性最高 500 万元资助。 （四）支持电竞俱乐部创新发展。积极培育和大力引进高水平电竞俱乐部，对在深圳注册并冠“深圳”队名，参加国际、全国顶级电竞赛事的，给予每赛季最高 200 万元资助；参赛成绩优秀的，根据赛事类别、影响力和名次，给予最高 500 万元奖励。 四、打造电竞赛事和活动体系 （五）引进品牌赛事。加强与国内外电竞行业协会组织、电竞游戏领军企业对接，支持国际、全国高水平电竞赛事在深举办。对在深圳举办且符合条件的国际性高水平电竞赛事，给予每次最高 800 万元资助；对在深圳举办且符合条件的全国性高水平电竞赛事，给予每次最高 500 万元资助。 （六）培育自主品牌赛事。依托本地电竞游戏领军企业，培育有特色、有影响力的自主品牌电竞赛事，支持举办粤港澳大湾区电竞赛、高校电竞赛等高水平赛事，构建自主 IP 品牌赛事体系。对发展前景好、市场价值大、有较大影响力的电竞赛事，给予每次最高 200 万元资助。 （七）举办系列电竞活动。支持企业和机构举办电竞展会、电竞论坛等产业活动，对符合条件的项目，给予不超过实际投入 50%、最高 500 万元资助。支持在公园、街区、园区、景区等公共空间融入电竞元素，融合竞赛表演、娱乐购物、休闲旅游、特色美食等开发消费新场景，举办电竞周、电竞嘉年华等活动，推动电竞文化融入城市生活，对具有良好社会效益和较大影响力的项目，给予不超过实际投入 50%、最高 100 万元资助。 五、完善电竞产业发展载体 （八）建设多层次电竞赛事场馆。加快建设符合国际性赛事标准的大型电竞赛事专业场馆，支持电竞企业、电竞赛事运营企业、电竞俱乐部及社会力量投资建设电竞赛事专业场馆，鼓励利用现有场馆、闲置空间等改扩建中小型电竞场馆，对经认定符合条件的新建、改建的电竞场馆，给予不超过实际投入 30%、最高 1000 万元的一次性资助。 （九）推进电竞产业集聚发展。规划建设电竞研发、赛事运营、电竞直播、培训、衍生品开发等产业要素集聚的电竞主题产业园区（基地），对符合条件的电竞产业园区（基地），按我市文化或体育产业园区（基地）相关政策予以资助。支持打造电竞产品研发、俱乐部、经纪服务、战队等企业孵化器和众创空间，对具有示范引领作用、发展模式清晰、运作良好的项目，给予每年最高 200 万元资助，资助期限不超过 3 年。 （十）建设高水平电竞训练基地。争取国家电竞队训练基地落户深圳，对国家电竞队训练基地给予一次性经费扶持，为国家电竞队训练提供优质服务和保障。充分发挥电竞训练基地的示范带动效应，吸引全球电竞产业资源向训练基地汇聚，打造集人才培养、队伍训练、赛事表演、娱乐服务、康复休养、旅游休闲于一体的电竞产业集聚区。 六、推动电竞产业融合发展 （十一）提升电竞产业发展能级。支持运用云计算、大数据、人工智能、虚拟现实、增强现实、混合现实、5G、区块链、裸眼 3D 等新一代数字技术，提升电竞内容制作及传播能力，带动电竞直播、经纪、资讯、培训、装备等周边产业发展。用好现有电视频道资源，支持主流媒体平台参与赛事内容制作及传播。对具有良好发展前景和示范引领作用的项目，给予最高 200 万元资助。 （十二）推动电竞产业联动发展。支持粤港澳大湾区电竞产业联盟发展，加强与广州、香港、澳门等地在产业链打造、赛事举办、宣传推广、人才交流等方面合作。充分利用香港作为国际化都市和国际高速互联网络核心枢纽的优势，打造中国电竞产业拓展全球影响力的平台。支持深圳电竞企业参与境外贸易展会，推动更多展现中华优秀传统文化的电竞产品和服务“走出去”。对经认定的优秀电竞产品出口项目，给予最高 200 万元资助。 七、优化电竞产业发展环境 （十三）加强行业服务管理。鼓励社会力量成立电竞行业协会，充分发挥协会在整合资源、优化布局、拓展领域方面的作用。加快培育电竞中介服务组织，支持其在赛事推广、活动策划、广告赞助、运营经纪、人员培训等方面提供专业化精细化服务。鼓励电竞领军企业搭建公共服务平台，全面优化服务供给，对符合条件的平台项目，给予最高 200 万元资助。 （十四）推进行业标准化建设。支持电竞领军企业、行业协会等对标国际、国内行业标准制定统一标准体系，发布具有普适性、规范性、引领性的电竞赛事、教育培训、场馆建设、运动员管理、电竞赛事网络直播等行业标准，促进产业健康有序发展。 （十五）培养电竞专业人才。加强电竞专业人才培养，支持符合条件的电竞人才申报深圳市产业发展与创新人才奖。鼓励深圳高校、职业院校开设电竞类专业，建立电竞实训室。探索建立电竞后备人才培养体系，培养多层次电竞人才。支持企业、行业协会、专业机构等设立电竞培训机构和实训基地，开展赛事解说、电竞裁判、经纪管理、组织运营、转播制作等专业技能和行业规范培训，对符合条件的机构或基地，给予最高 100 万元资助。 八、附则 （十六）制定配套操作规程或实施办法。本措施由市文化广电旅游体育局负责解释，并制定配套操作规程，加强政策措施的绩效评价，根据实施效果进行动态调整。各区（新区、合作区）可结合本区实际情况，根据本措施制定具体实施办法。 （十七）资助资金来源和管理。本措施所需资金从市文化和体育产业发展专项资金中列支。市文化广电旅游体育局按照相关规定加强资金绩效评估和规范管理，确保资助资金使用效益。 （十八）本措施自 2023 年 7 月 10 日起实施，有效期 3 年。

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