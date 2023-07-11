红魔电竞平板今日首销：搭载高通骁龙 8+ 芯片，3899 元起

IT之家 7 月 11 日消息，红魔电竞平板将于 7 月 11 日 10:00 正式开售，首发价 3899 元起。

12+256GB 首发价 3899 元

16+512GB 首发价 4599 元

红魔智能磁吸键盘 599 元

触控笔售价 399 元

红魔电竞平板・超能版（大黄蜂定制版）4999 元。

红魔电竞平板搭载第一代骁龙 8 + 处理器，支持 5G 智慧通讯、ICE 魔冷散热系统。续航方面，新品内置 10000mAh 超大电池，支持 80W 闪充组合，55 分钟即可充满。

红魔电竞平板采用了 BOE 联合定制的 12.1 英寸 2.5K LCD 屏，支持 144Hz 高刷、240Hz 触控采样率、600nit 峰值亮度、10bit 色深、1500:1 对比度，通过 UL 低蓝光护眼认证，支持屏幕过近提醒。

IT之家注意到，这款平板电脑还支持多款游戏的原生高刷模式。

外观方面，红魔电竞平板全采用金属一体机身，后置摄像头镜片采用 PCB 电路设计，无塑料支架，重量仅 613g，薄至 6.5mm。

其它方面，红魔电竞平板内置红魔游戏空间，拥有丰富游戏插件和红魔姬互动；游戏 X 引力平台支持外设畅玩手游、3A ⼤作，超级工作台可直连红魔魔力触控笔 & 智能磁吸键盘，支持跨屏互联等功能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。