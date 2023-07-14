饿了么活动：气温超过 36℃ 送冰品免单，包含广州、武汉、成都等 30 城

IT之家 7 月 14 日消息，饿了么启动“太热免单”活动，首批 30 个城市只要气温超过 36℃就送冰品免单。中国天气网预报数据显示，广州、杭州、宁波、东莞、佛山、福州、绍兴和泉州明天的气温将达到 36℃，可以享受免单福利。

IT之家从活动中了解到，7 月 11 日 00:00:00-7 月 31 日 23:59:59 期间，平台将会通过投票方式，选取部分城市参与本次活动。饿了么将选择常住人口数前 100 的城市列入投票清单，并根据用户的票选结果，选择部分城市参与到本期城市免单活动中来。

单个城市活动开展期间，平台将在城市符合【开启条件】时，开启该城市的单日免单活动场次。每场免单活动开启前一日，平台将在相关活动页面进行活动预告，并在预告后次日下午 1 点整开启对应城市免单场次。

据了解，城市活动开始后，如在该城市活动开展期间内，某日的【次日最高气温预报值】超过【触发温度值】，则该城市将有机会在次日触发单日免单活动场次的开启。

中国天气网将为本次活动提供温度数据接口相关服务，平台将在每日上午 8:00，从温度数据接口读取对应城市（城区）的次日最高温度预报值数据，来判断是否触发免单活动开启。

同一用户，每场免单活动仅可获得一个 0 元加购免单权益，权益有效期与每场免单活动的开启期间一致。

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