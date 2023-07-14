三星高端 S95C QD-OLED 电视被指虚假宣传，HDMI 2.1 缩水为 40 Gbps

IT之家 7 月 14 日消息，三星高端 S95C QD-OLED 电视被曝虚假宣传，官方宣称 4 个 HDMI 2.1 端口最高传输速率为 48 Gbps，而最新测试发现只有 40 Gbps。

HDTVTest 的 Vincent Teoh 分享了三星 S95C 电视的详细评测，表示三星效仿 LG 在 2020 年 CX WOLED 虚假宣传事件，采用 40 Gbps 的 HDMI 2.1 端口。

这也解释了部分 S95C 电视用户反馈，在连接 PC 显示输出 HDR 内容时遇到信号丢失的问题，其主要原因是 40 Gbps 传输速率不足以支撑在 144Hz 下传输 10-bit 4:4:4 4K 视频。

Teoh 认为这项限制适用于去年的 QN95B QLED 电视，以及所有配备 One Connect 外接盒的型号。而没有外接盒的 QN95C 和 S90C 电视型号不受此问题的困扰。

QD-OLED 智能电视 S95C 现已在三星美国网站开售。

55 英寸版本起售价 1499 美元（IT之家注：当前约 10178 元人民币），65英寸版本售价 1799 美元（当前约 12215 元人民币）。55 英寸和 65 英寸版本的 S95C 比 LG 上一代 C2 OLED 电视略贵。

65 英寸版本仍然比 LG 的 G2 OLED 电视便宜。77 英寸版本的 S95C 是用户能买到的最大尺寸，售价高达 4499.99 美元（当前约 30555 元人民币）。这比 LG 的 G2 77 英寸贵了近 1000 美元（当前约 6790 元人民币）。

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