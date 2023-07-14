微软法庭文件称任天堂最快明年推出 Switch 2 游戏掌机

IT之家 7 月 14 日消息，微软正就暴雪收购案和 FTC “打擂台”，根据披露的文件曝光了诸多细节，最新文件提及任天堂将于明年推出新款 Switch 游戏掌机。

像微软、索尼、任天堂这样的科技巨头，往往在发布游戏主机之后，就立即着手研发下一代产品了。

例如业内共识是，索尼在发布 PlayStation 4 游戏主机之后，隔天就启动了 PlayStation 5 的研发工作。

任天堂于 2017 年推出 Switch 游戏掌机，已经有足够的时间来开发 Switch 2。

微软 Xbox 项目掌舵者菲尔・斯宾塞在文件中表示，任天堂最快明年推出 Switch 继任者。

IT之家此前报道，Switch 2 游戏掌机会采用定制的 Tegra T239 处理器，并会有多种不同时钟频率的 CPU 和 GPU 配置方案，方便开发者为其选择合适的配置。

信息称任天堂 Switch 2 游戏掌机在插电使用情况下，峰值输出功率为 28.6W；在便携式模式下，峰值输出功率为 11W。

屏幕方面，Switch 2 开发硬件配备 720P OLED 屏幕，支持 24gbps HDMI 2.1，不支持 120Hz 刷新率，不过支持 10 bit HDR 和 4K60 输出。

在存储方面，Switch 2 配备支持 UHS-II 的 256GB 存储，读取和写入速度与三星 S22 相似，读取速度为 550mbps，写入速度为 480mbps。

Switch 2 所用的定制 Tegra T239 芯片完全向后兼容，此外搭载基于 Ampere 的 GPU，可以实现光线追踪和英伟达的 DLSS。

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