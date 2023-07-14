足球游戏《EA SPORTS FC 24》开启预售：PC 端 248 元起，9 月 29 日发行

IT之家 7 月 14 日消息，EA 足球游戏《EA SPORTS FC 24》多平台开启预售，Steam 售价 248 元起，将于 9 月 29 日发售。
据了解，《EA SPORTS FC 24》在 Steam 的标准版售 248 元，终极版售 418 元，感兴趣的小伙伴点此购买。在 8 月 22 日前预购终极版可获得：
在 11 月 27 日获得不可交易的 UEFA Champions League 或 UEFA Women's Champions League Ultimate Team 英雄物品
提前 7 天抢先体验，9 月 22 日即可开始游戏
4600 FC Points
9 月 22 日起可在 Ultimate Team 中参与 Nike 活动
Nike Ultimate Team 活动租借球员物品（24 场比赛）
Nike × EA SPORTS FC Ultimate Team 球衣
不可交易的 Ultimate Team 第 1 周本周最佳阵容球员物品
外加所有标准版奖励
预购标准版可获得：
封面球星租借球员物品（10 场比赛）
2 个大使租借球员挑选物品（1 名男性和 1 名女性，租借期限为 5 场比赛）
俱乐部模式比赛风格槽位解锁
球员职业生涯模式中额外的球员个性点数
经理职业生涯模式中可雇佣的 5 星级教练
PS4/5 平台上，《EA SPORTS FC 24》标准版售 549 港币（IT之家备注：当前约 502 元人民币），终极版售 789 港币（当前约 722 元人民币），感兴趣的小伙伴点此购买。
游戏简介：
《EA SPORTS FC™ 24》是这款世界性游戏的新纪元：19,000 多名完全授权的球员、700 多支球队和 30 多个联赛一起打造出 PC 平台上前所未有的真实足球体验。
三项尖端技术：HyperMotionV、Opta 优化的比赛风格和革新的 Frostbite™ 引擎，为每场比赛带来无与伦比的真实感，让您更近距离地感受游戏，此外还有新的图形设置，为 PC 平台解锁优化的生动视觉效果。
HyperMotionV 在 180 多场职业男足和女足赛事中实时进行动作捕捉，确保游戏中的动作能够精确反映出真实世界中球场上的动作。
比赛风格把运动员的数据分解为不同的维度，将来自 Opta 和其他来源的数据综合解读为招牌能力，提升每名球员的真实性和个性。
革新的 Frostbite™ 引擎以栩栩如生的细节呈现这款世界性游戏，为每场比赛带来全新的沉浸感。
通过全新的 Ultimate Team™ 进化提升您的球员，培养俱乐部传奇，欢迎女子球员和男子球员一起踏上球场来打造您的梦幻十一人。
在经理和球员职业生涯模式中书写您自己的故事，在俱乐部和 VOLTA FOOTBALL™ 中与好友通过跨平台联机 * 一起踏上球场。
《EA SPORTS FC™ 24》为足球运动更具创新的未来翻开新篇章。
这款游戏包括自愿的游戏内虚拟货币购买，虚拟货币可用于获取虚拟游戏内物品，包括各种随机的虚拟游戏内物品。
FC Points 未在比利时提供。
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