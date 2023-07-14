足球游戏《EA SPORTS FC 24》开启预售：PC 端 248 元起，9 月 29 日发行

IT之家 7 月 14 日消息，EA 足球游戏《EA SPORTS FC 24》多平台开启预售，Steam 售价 248 元起，将于 9 月 29 日发售。

据了解，《EA SPORTS FC 24》在 Steam 的标准版售 248 元，终极版售 418 元，感兴趣的小伙伴点此购买。在 8 月 22 日前预购终极版可获得：

预购标准版可获得：

PS4/5 平台上，《EA SPORTS FC 24》标准版售 549 港币（IT之家备注：当前约 502 元人民币），终极版售 789 港币（当前约 722 元人民币），感兴趣的小伙伴点此购买。

游戏简介：

《EA SPORTS FC™ 24》是这款世界性游戏的新纪元：19,000 多名完全授权的球员、700 多支球队和 30 多个联赛一起打造出 PC 平台上前所未有的真实足球体验。



三项尖端技术：HyperMotionV、Opta 优化的比赛风格和革新的 Frostbite™ 引擎，为每场比赛带来无与伦比的真实感，让您更近距离地感受游戏，此外还有新的图形设置，为 PC 平台解锁优化的生动视觉效果。

HyperMotionV 在 180 多场职业男足和女足赛事中实时进行动作捕捉，确保游戏中的动作能够精确反映出真实世界中球场上的动作。

比赛风格把运动员的数据分解为不同的维度，将来自 Opta 和其他来源的数据综合解读为招牌能力，提升每名球员的真实性和个性。

革新的 Frostbite™ 引擎以栩栩如生的细节呈现这款世界性游戏，为每场比赛带来全新的沉浸感。



通过全新的 Ultimate Team™ 进化提升您的球员，培养俱乐部传奇，欢迎女子球员和男子球员一起踏上球场来打造您的梦幻十一人。

在经理和球员职业生涯模式中书写您自己的故事，在俱乐部和 VOLTA FOOTBALL™ 中与好友通过跨平台联机 * 一起踏上球场。



《EA SPORTS FC™ 24》为足球运动更具创新的未来翻开新篇章。



这款游戏包括自愿的游戏内虚拟货币购买，虚拟货币可用于获取虚拟游戏内物品，包括各种随机的虚拟游戏内物品。

FC Points 未在比利时提供。