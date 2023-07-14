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微软发布 Win11 Release 预览版 22621.2066 / 22000.2243 更新：支持 GB18030-2022 新国标字库

2023/7/14 8:53:14 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825微软去哦怕Mr_C_rM源哲EdgeOSDest1n华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 14 日消息，微软今天向 Release Preview 频道发布了新的 Windows 11 预览版本，版本号升至 22621.2066（22H2）及 22000.2243。

本更新主要支持了 GB18030-2022 国标字库，并带来了一些其他细节修复。

据IT之家此前消息GB18030-2022《信息技术 中文编码字符集》将于 8 月 1 日实施（标准号 GB 18030-2022），比上一版增录 1.7 万余个生僻字，可以看出微软在这方面适配力度相当积极。

具体更新日志如下：

[版本 22621.2066]

  • 此更新会影响手写软件输入面板 （SIP）、手写引擎和手写嵌入式墨迹书写控件。它们现在支持 GB18030-2022 一致性级别 2 和 3 级要求。

  • 此更新解决了 Windows 通知平台中的问题。此问题会影响设备的耗电量。

  • 此更新会影响 Windows 推送通知服务 （WNS）。它使客户端和 WNS 服务器之间的连接更加可靠。

  • 此更新解决了影响已加入混合设备的问题。如果用户未连接到互联网，则无法登录系统。当用户使用 Windows Hello for Business PIN 或生物识别凭据时，会发生这种情况。此问题适用于云信任部署。

  • 此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。当网络连接可能未完全初始化时，这会有所帮助。此更新增加了用户尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试尝试。

  • 此更新解决了影响事件转发订阅的问题。将事件通道添加到订阅时，它会转发不需要的事件。

  • 此更新解决了影响 Windows 管理规范 （WMI） 存储库的问题。这会导致安装错误。当设备未正确关闭时，会出现此问题。

  • 此更新解决了影响某些 CPU 的问题。二级缓存的报告不一致。

  • 此更新使亮度设置更加准确。

  • 此更新增强了 Verdana Pro 字体系列的某些字母的提示。

  • 此更新会导致打印机驱动被意外卸载，当用户从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会发生这种情况。

  • 此更新会影响 XAML 中的文本编辑控件。控件变为只读后，无法再次编辑控件。当用户对日语、中文和韩语使用新的 Microsoft 输入法编辑器时，会发生这种情况。

  • 此更新使讲述人宣布“更改产品密钥”标签。

  • 此更新解决了影响 Defender 防火墙配置文件的问题。它无法自动从受信任的 LAN 切换到公共网络。

  • 此更新使国家 / 地区和运营商设置资产 （COSA） 配置文件保持最新。

  • 此更新解决了影响打印作业的问题。意外的互联网打印协议 （IPP） 模式切换可能导致打印作业突然停止。当存在独立硬件供应商 （IHV） 驱动程序时，会发生这种情况。

  • 此更新解决了影响某些无线广域网 （WWAN） 设备的问题。每次重新启动后，都会重新出现一个对话框。即使用户选择“否”，系统也会要求用户切换到嵌入式 SIM 卡 （eSIM）。

  • 此更新解决了影响某些显示和音频设备的问题。系统从睡眠状态恢复后，它们会丢失。

  • 此更新解决了互联网协议安全 （IPsec） 中的死锁。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

  • 此更新解决了影响 MPSSV 服务的问题。这些问题会导致系统反复重新启动。停止错误代码为 0xEF。

  • 此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序 （BYOVD） 攻击风险的驱动程序。

  • 此更新解决了影响 Windows Defender 应用程序控制 （WDAC） 的问题。此问题将未签名的 WDAC 策略复制到可扩展固件接口 （EFI） 磁盘分区。此分区是为已签名的策略保留的。

  • 此更新解决了影响 WDAC 的问题。“禁用：脚本强制”选项可能会创建不需要的审核事件。

  • 此更新解决了影响小组件的问题。当用户不希望它时，它们会从任务栏中取消固定。

  • 此更新解决了影响 fastfat 文件系统驱动程序的问题。由于争用条件，驱动程序将会停止响应。

  • 此更新解决了影响服务器消息块 （SMB） 上的 I / O 的问题。当用户使用 LZ77 + 霍夫曼压缩算法时，可能会导致失败。

[版本 22000.2243]

  • 此更新会影响手写软件输入面板 （SIP）、手写引擎和手写嵌入式墨迹书写控件。它们现在支持 GB18030-2022 一致性级别 2 和 3 级要求。

  • 此更新解决了可能影响 Win32 和通用 Windows 平台 （UWP） 应用的问题。当设备进入新式待机时，它们可能会关闭。新式待机是连接待机电源模型的扩展。如果某些蓝牙电话链接功能已打开，则会出现此问题。

  • 此更新会影响 Windows 推送通知服务 （WNS）。它使客户端和 WNS 服务器之间的连接更加可靠。

  • 此更新解决了影响 UI 自动化和缓存模式的问题。

  • 此更新解决了影响 Windows 通知平台的问题。它无法从应用程序向用户发送通知。

  • 此更新解决了影响已加入混合设备的问题。如果用户未连接到互联网，则无法登录它们。当用户使用 Windows Hello for Business PIN 或生物识别凭据时，会发生这种情况。此问题适用于云信任部署。

  • 此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。当网络连接可能未完全初始化时，这会有所帮助。此更新增加了用户尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试尝试。

  • 此更新解决了影响 Windows 管理规范 （WMI） 存储库的问题。这会导致安装错误。当设备未正确关闭时，会出现此问题。

  • 此更新解决了影响某些 CPU 的问题。二级缓存的报告不一致。

  • 此更新解决了影响事件转发订阅的问题。将事件通道添加到订阅时，它会转发不需要的事件。

  • 此更新增强了 Verdana Pro 字体系列的某些字母的提示。

  • 此更新会导致打印机驱动被意外卸载，当用户从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会发生这种情况。

  • 此更新解决了在玩游戏时可能会影响计算机的问题。可能会发生超时检测和恢复 （TDR） 错误。

  • 此更新会影响 XAML 中的文本编辑控件。控件变为只读后，无法再次编辑控件。当用户对日语、中文和韩语使用新的 Microsoft 输入法编辑器时，会发生这种情况。

  • 此更新使讲述人宣布“更改产品密钥”标签。

  • 此更新解决了影响 Defender 防火墙配置文件的问题。它无法自动从受信任的 LAN 切换到公共网络。

  • 此更新解决了影响某些虚拟专用网络 （VPN） 的问题。某些路由器上的 VPN 连接不可靠。

  • 此更新使国家 / 地区和运营商设置资产 （COSA） 配置文件保持最新。

  • 此更新解决了影响某些显示和音频设备的问题。系统从睡眠状态恢复后，它们会丢失。

  • 此更新解决了互联网协议安全 （IPsec） 中的死锁。使用 IPsec 规则配置服务器时，服务器将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

  • 此更新解决了影响 MPSSV 服务的问题。这些问题会导致系统反复重新启动。停止错误代码为 0xEF。

  • 此更新解决了影响群集共享卷 （CSV） 的问题。CSV 无法联机。如果用户启用了 BitLocker 和本地 CSV 托管保护程序，并且系统最近轮换了 BitLocker 密钥，则会发生这种情况。

  • 此更新解决了导致 Windows 失败的问题。当用户在具有较大扇区大小的存储介质上使用 BitLocker 时，会发生这种情况。

  • 此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b

  • 添加了面临自带易受攻击的驱动程序 （BYOVD） 攻击风险的驱动程序。

  • 此更新解决了影响 fastfat 文件系统驱动程序的问题。由于争用条件，驱动程序将停止响应。

  • 此更新解决了影响 refsutil.exe 的问题。抢救和泄漏等选项在弹性文件系统 （ReFS） 卷上无法正常工作。

  • 此更新解决了影响服务器消息块 （SMB） 上的 I / O 的问题。当用户使用 LZ77 + 霍夫曼压缩算法时，可能会导致失败。

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