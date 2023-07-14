微软发布 Win11 Release 预览版 22621.2066 / 22000.2243 更新：支持 GB18030-2022 新国标字库

IT之家 7 月 14 日消息，微软今天向 Release Preview 频道发布了新的 Windows 11 预览版本，版本号升至 22621.2066（22H2）及 22000.2243。

本更新主要支持了 GB18030-2022 国标字库，并带来了一些其他细节修复。

据IT之家此前消息，GB18030-2022《信息技术 中文编码字符集》将于 8 月 1 日实施（标准号 GB 18030-2022），比上一版增录 1.7 万余个生僻字，可以看出微软在这方面适配力度相当积极。

此更新会影响手写软件输入面板 （SIP）、手写引擎和手写嵌入式墨迹书写控件。它们现在支持 GB18030-2022 一致性级别 2 和 3 级要求。

此更新解决了 Windows 通知平台中的问题。此问题会影响设备的耗电量。

此更新会影响 Windows 推送通知服务 （WNS）。它使客户端和 WNS 服务器之间的连接更加可靠。

此更新解决了影响已加入混合设备的问题。如果用户未连接到互联网，则无法登录系统。当用户使用 Windows Hello for Business PIN 或生物识别凭据时，会发生这种情况。此问题适用于云信任部署。

此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。当网络连接可能未完全初始化时，这会有所帮助。此更新增加了用户尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试尝试。

此更新解决了影响事件转发订阅的问题。将事件通道添加到订阅时，它会转发不需要的事件。

此更新解决了影响 Windows 管理规范 （WMI） 存储库的问题。这会导致安装错误。当设备未正确关闭时，会出现此问题。

此更新解决了影响某些 CPU 的问题。二级缓存的报告不一致。

此更新使亮度设置更加准确。

此更新增强了 Verdana Pro 字体系列的某些字母的提示。

此更新会导致打印机驱动被意外卸载，当用户从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会发生这种情况。

此更新会影响 XAML 中的文本编辑控件。控件变为只读后，无法再次编辑控件。当用户对日语、中文和韩语使用新的 Microsoft 输入法编辑器时，会发生这种情况。

此更新使讲述人宣布“更改产品密钥”标签。

此更新解决了影响 Defender 防火墙配置文件的问题。它无法自动从受信任的 LAN 切换到公共网络。

此更新使国家 / 地区和运营商设置资产 （COSA） 配置文件保持最新。

此更新解决了影响打印作业的问题。意外的互联网打印协议 （IPP） 模式切换可能导致打印作业突然停止。当存在独立硬件供应商 （IHV） 驱动程序时，会发生这种情况。

此更新解决了影响某些无线广域网 （WWAN） 设备的问题。每次重新启动后，都会重新出现一个对话框。即使用户选择“否”，系统也会要求用户切换到嵌入式 SIM 卡 （eSIM）。

此更新解决了影响某些显示和音频设备的问题。系统从睡眠状态恢复后，它们会丢失。

此更新解决了互联网协议安全 （IPsec） 中的死锁。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

此更新解决了影响 MPSSV 服务的问题。这些问题会导致系统反复重新启动。停止错误代码为 0xEF。

此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序 （BYOVD） 攻击风险的驱动程序。

此更新解决了影响 Windows Defender 应用程序控制 （WDAC） 的问题。此问题将未签名的 WDAC 策略复制到可扩展固件接口 （EFI） 磁盘分区。此分区是为已签名的策略保留的。

此更新解决了影响 WDAC 的问题。“禁用：脚本强制”选项可能会创建不需要的审核事件。

此更新解决了影响小组件的问题。当用户不希望它时，它们会从任务栏中取消固定。

此更新解决了影响 fastfat 文件系统驱动程序的问题。由于争用条件，驱动程序将会停止响应。