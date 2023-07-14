索泰推出 RTX 4070 Ti TRINITY OC 显卡月白色，售价 6899 元

IT之家 7 月 14 日消息，索泰今日宣布，为更好地满足纯白装机爱好者的需求，索泰针对主流高端芯片组 RTX 4070 Ti 研发了一款同样空气动力学设计，优雅的纯白色显卡，全新 RTX 4070 Ti TRINITY OC 月白现已推出，售价 6899 元。

索泰表示，这款显卡用优雅流线勾勒出梦幻外形，不管从哪个角度看，都呈现出自由灵动的独特视觉美感。除了表现轻盈优雅的外观设计考量，这样的流线设计还能为显卡导热提供更加顺畅的风道，带来优异的散热效能。侧面虹桥造型的 ARGB 灯带，支持全新升级 SPECTRA 2.0 灯效，可选择 1600 万色的色彩自定义及多种灯效模式。

散热方面，这款显卡搭载多条冰脉 2.0 复合热管搭配大面积铜底，可将 GPU 核心带来的多余热量高效导出，搭载三具经过曲率优化的仿生盾鳞 2.0 扇叶，能够有效提升风量和风压，提高 GPU 核心散热效率；此外，其还支持风扇停转功能，在核心温度较低时减少不必要时的转动。

IT之家整理 RTX 4070 Ti 显卡参数如下：

RTX 4070Ti TRINITY OC 月白的 GPU 核心包含 7680 个 CUDA 单元，采用全新 Ada Lovelace GPU 架构，显卡默认功耗为 285w，相比上代拥有更高的能效比，12GB GDDR6X 显存规格，核心频率为 2310-2625MHz，显存频率为 21000MHz。

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