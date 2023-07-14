消息称小米新款折叠屏手机下月登场，预计为 MIX Fold 3

IT之家 7 月 14 日消息，随着铰链技术的发展，“轻薄”已经取代“折痕”成为厂商对折叠屏手机的主攻方向。

据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，小米新款折叠屏将于下月登场，主打“轻薄旗舰”。网友在评论区询问小米 MIX Fold 3 的影像配置，该博主回复 “徕卡全焦段四摄”，间接透露了文中所提机型正是小米 MIX Fold 3。

据该博主此前爆料，小米新款折叠屏手机搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，工程机采用白色曲面玻璃机身，后置四摄包含 3.2X 人像中焦和 5X 潜望长焦，支持 67W 有线快充以及 50W 无线快充，具有增强通信能力，采用新水滴铰链加强抗摔性能，机身轻薄依旧。

截至IT之家发文，小米官方还未公布 MIX Fold 3 折叠屏手机的任何消息，以上爆料仅供大家参考。

▲ 小米 MIX Fold 2

小米于去年 8 月推出 MIX Fold 2 折叠屏售手机，售价 8999 元起。该产品主打轻薄机身，折叠厚度为 11.2mm，展开后厚度为 5.4mm，届时大家可以将新品与旧品对比一下。

配置方面，小米 MIX Fold 2 搭载高通骁龙 8+ Gen1 处理器，采用 6.56 英寸外屏，内屏尺寸为 8.01 英寸，内外屏均支持 120Hz 高刷新率，搭载徕卡影像系统，后置 5000 万像素 IMX766 主摄 + 1300 万像素超广角镜头 + 800 万像素长焦镜头，搭载 4500 毫安时电池，支持 67W 有线充电。

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